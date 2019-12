Parma 2020 | capitale italiana della cultura in rampa di lancio

Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 : il programma e tutti i dettagli : Parma è la Capitale Italiana della Cultura 2020 (www.Parma2020.it). L’ambito riconoscimento è dovuto a una progettualità che – oltre a valorizzare la Cultura come benessere per la comunità, veicolo di sviluppo sociale ed economico, luogo di libertà e democrazia, spazio e tempo di inclusione e di crescita individuale e comunitaria – intende realizzare attività di lunga durata e lasciare strutture e metodologie per rendere sempre più vivo, ...

LIVE Parma-Milan 0-1 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : i rossoneri vincono in trasferta. Al Tardini decide Theo Hernandez. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90+3′ FINISCE QUI: PARMA 0-1 MILAN. 90’+3 Ultimo tentativo per gli uomini di D’Aversa con Hernani da fuori…palla in rimessa dal fondo. 90+2′ Bonaventura sbroglia una situazione complicata per i suoi alleggerendo in qualche modo su Donnarumma. Ora il Parma vuole il pari. 90+1′ Leao cerca di arrestare la ripartenza del Parma commettendo fallo su Iacoponi: ...

Parma-Milan - Serie A 2019-2020 : programma - orari - tv - probabili formazioni : Domenica alle ore 15.00 allo Stadio Ennio Tardini si giocherà Parma-Milan, sfida valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Un match fondamentale per i rossoneri, che si trovano solamente con quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione e cercano una vittoria che manca ormai da tre partite (1-0 alla SPAL). Pioli ritroverà Bennacer, Chanaloglu e Suso, mentre potrebbe lasciare fuori Piatek in favore di Leao. Rientro importante ...

Governo : Cipe - 1 milione a Parma Capitale italiana cultura 2020/Rpt : Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Il Cipe ha dato il via libera all'assegnazione di un milione di euro per la città di Parma, quale Capitale italiana della cultura 2020.

Parma-Hellas Verona 0-1 - Serie A calcio 2019-2020 : Lazovic decide la sfida al 10' con un gran gol - i ducali sprecano troppo con Gervinho : Il turno infrasettimanale valevole per la decima giornata di Serie A 2019-2020 si apre a sorpresa con il blitz esterno dell’Hellas Verona allo stadio Ennio Tardini di Parma. La squadra allenata da Ivan Juric si è imposta per 1-0 grazie al bellissimo gol di Lazovic ed ha così ottenuto la seconda vittoria stagionale in trasferta dopo aver espugnato anche Lecce, confermandosi la miglior difesa del campionato al pari di Juventus e Cagliari con ...

Calcio - nona giornata Serie A 2019-2020 : la Juventus in trasferta a Lecce. L’Inter attende il Parma : Tutto pronto pronto per la nona giornata di Serie A che inizierà proprio oggi (25 Ottobre) con l’anticipo delle ore 20.45 Verona-Sassuolo. Una sfida salvezza molto suggestiva. I padroni di casa fanno del Bentegodi il loro fortino e proprio tra le mura amiche hanno conquistato cinque dei nove punti che hanno in classifica. La squadra di De Zerbi, invece, ha mostrato un gran bel gioco. I neroverdi sono riusciti a mettere in difficoltà anche ...