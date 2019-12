Palline rosa e letterine dalla scuola di Alvanella per i bimbi del Pausilipon

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiPiano(Av) – Ѐ sempre più grande la partecipazione dei più piccoli all’iniziativa delle Christmas Bubbles, lanciata dalle associazioni che si occupano di prevenzione del tumore al seno, guidate dal senologo e consigliere regionale della Campania, Carlo Iannace. Gli alunni della IV A dellaprimaria “Maria Montessori” di, Monteforte Irpino, insieme alle loro insegnanti, hanno voluto contribuire alla raccolta di fondi da destinare ai bambini del presidio ospedaliero Santobono –di Napoli. Hanno realizzato, oltre alle bellissimedi Natale, delleindirizzate ai loro coetanei che stanno affrontando il duro percorso della malattia, per far sentire loro la vicinanza e l’affetto, importanti tanto quanto le cure mediche. “Dalle scuole ci stanno arrivando i contributi più significativi – ...

