Pallamano | Mondiali femminili 2019 | Francia straripante | Germania in testa al proprio

(Di martedì 3 dicembre 2019) Proseguono senza sosta idifemminile in Giappone, con la giornata odierna che ha visto impegnate tutte le formazioni al via, iniziando dal girone A, in cui l’Olanda ha sconfitto agevolmente Cuba per 51-23, mentre Angola è riuscita a sconfiggere per 33-24 una fin troppo brutta Slovenia. Due punti anche per la Norvegia, giustiziera della Serbia per 28-25. Nel gruppo B la Corea del Sud ha confermato la propria imbattibilità, piegando 33-27 il Brasile, con lache ha ritrovato l’entusiasmo, seppellendo sotto una valanga di gol l’Australia, fino al conclusivo 46-7. Il big match di giornata se lo è aggiudicato invece la, piegando nel finale la Danimarca per 26-25. Ancora a punteggio pieno e al comando del gruppo C Spagna e Montenegro, giustiziere rispettivamente di Senegal (29-20) e Ungheria (25-34, con 8 reti di Jovanka Radicevic), mentre ...

