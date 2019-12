Palermo | scomparsa Santo Alario | Da Dna la svolta ' I resti trovati sono suoi'

Mamma scomparsa da Palermo parla a "Chi l'ha visto" : "Sono fuggita da mio marito - che controllava tutto" : Lavinia Greci La donna, che aveva fatto perdere le sue tracce, aveva mandato un messaggio tramite il suo avvocato dove comunicava di stare bene. Ora si trova in Germania e in un'intervista ha motivato la decisione di allontanarsi dal compagno Aveva fatto perdere ogni traccia di sé e i familiari, preoccupati che le fosse successo qualcosa, avevano fatto appello alla trasmissione di Raitre che si occupa di cercare le persone scomparse. ...

Rinviato a giudizio il marito di Giusy Pepi - la donna scomparsa e ritrovata a Palermo : È stato Rinviato a giudizio con l'accusa di maltrattamenti in famiglia Davide Avola, il marito di Giusy Pepi, la donna scomparsa un anno fa da Ragusa e ritrovata da un volontario della Caritas un mese dopo a Palermo. Giusy, madre di cinque figli, al suo ritorno aveva chiesto aiuto ad alcune strutture che assistono le donne in difficoltà.Continua a leggere

Mamma Claudia Stabile scomparsa da Palermo scrive all'avvocato : Sta bene - è viva ma non vuole tornare : Aveva chiamato un'ultima volta il marito, aveva detto di allontanarsi per fare delle compere e poi era sparita nel nulla. Claudia Stabile aveva lasciato casa lo scorso 8 ottobre così e poco prima di andarsene dalla sua abitazione di Campofiorito (Palermo=, alle 9.15, aveva telefonato al coniuge: "Visto che è il tuo compleanno, sto andando a Corleone (Palermo, ndr) per comprare il necessario per prepararti una torta". Da quel giorno, la donna non ...

Sta bene Claudia Stabile : ritrovata la mamma scomparsa da Palermo : Lieto fine per la vicenda della donna di Campofiorito. Si è messa in contatto con il suo avvocato Claudia Stabile, la mamma di tre bimbi scomparsa dalla provincia di Palermo l'8 ottobre scorso. La donna sta bene e presto riabbraccerà i suoi figli. Già una volta Claudia era fuggita in Germania facendo allarmare la famiglia.Continua a leggere

Mamma di tre bimbi scomparsa da Palermo : “Claudia non stava bene” : "Claudia non stava bene a Campofiorito". Sono le parole dell'avvocato Filippo Liborio, legale della Mamma di tre bimbi scomparsa dalla provincia di Palermo l'8 ottobre scorso. Già nel 2016 Claudia si era allontanata da casa per andare in Germania, dove è cresciuta e dove vive sua madre, dalla sua famiglia. All'epoca il marito la denunciò per abbandono del tetto coniugale.Continua a leggere

“Vado al supermercato” ma non torna più a casa : scomparsa mamma di 3 bimbi di Palermo : È l'8 ottobre quando Claudia Stabile, 35 anni, mamma di tre bimbi di Campofiorito (Palermo), esce di casa dicendo di andare a fare la spesa al supermercato, dove non arriverà mai. La sua auto viene ritrovata in sosta al parcheggio dell'aeroporto Falcone e Borsellino, con le chiavi sotto il tappetino. Claudia, che è uscita di casa portando con sé solo la patente, però, non ha preso l'aereo.Continua a leggere