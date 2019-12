Ossigeno su Marte : il mistero dell'atmosfera del pianeta rosso : I livelli di Ossigeno marziano aumentano del 30% in più del previsto in primavera, per poi tornare a livelli normali in autunno: come accade? di Veronica Nicosia Nell'atmosfera marziana c'è più Ossigeno del previsto, ma solo in primavera ed estate. Questa la scoperta che si deve alle analisi del laboratorio a bordo del rover Curiosity della NASA, che ha raccolto campioni di gas nella porzione di atmosfera sopra al cratere Gale di Marte. In ...

I livelli di Ossigeno su Marte cambiano con le stagioni e non sappiamo perché : (foto: Nasa/Jpl-Caltech/Msss) Marte, più lo conosciamo e più si fa misterioso. I livelli di ossigeno atmosferico variano a seconda delle stagioni in un modo che gli scienziati non si sanno ancora spiegare. A confessarlo sulle pagine del Journal of Geophysical Research: Planets sono i ricercatori dell’università del Michigan e della Nasa, che hanno analizzato i dati raccolti da Curiosity in tre anni marziani (6 anni terrestri), scartando ...

