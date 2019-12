Operazione “Forever”, sconto della pena per Martinelli: riduzione di 5 mesi

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) In riferimento all’denominata, l’avvocato Luca Russo annuncia ladel suo assistito Enzo:“In accoglimento di un incidente di esecuzione proposto dall’avvocato Luca Russo, il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Benevento, dott. ssa Fallarino, ha ridotto di ulteriori cinqueladi anni 2 etre di reclusione cui era stato condannato, per spaccio di stupefacenti,Enzo, un trentanovenne di Benevento, già coinvolto nell’DDA partenopea denominata, fatti per i quali pende un procedimento dinanzia al Tribunale di Benevento.Ladidi oggi segue alla precedentedi altri cinquegià riconosciuta al, in accoglimento di una precedente istanza del suo difensore per il riconoscimentocontinuazione tra i reati per i quali aveva ...

