Operazione della Digos presso la Municipale | acquisite le multe degli ultimi 10 anni

Operazione della guardia di Finanza : arrestati esponenti clan Bellocco : Operazione contro la 'ndrangheta della guardia di Finanza in diverse regioni italiane: sono state eseguite 45 ordinanze di custodia cautelare, in carcere e ai domiciliari, emesse dal gip su richiesta della Dda di Reggio Calabria. Secondo gli investigatori, i provvedimenti avrebbero colpito esponenti del clan Bellocco di Rosarno. Le accuse L’Operazione, denominata “Magma”, avrebbe disarticolato il clan Bellocco e anche le sue articolazioni extra ...

Narcotraffico - maxi Operazione della Guardia di finanza. Spunta il nome di Diabolik : 51 arresti : Spunta il nome di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, storico capo degli Irriducibili ucciso il 7 agosto a Roma, nella maxi operazione contro il Narcotraffico che ha visto impegnati 400 militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma con il supporto di elicotteri e unità cinofile,

Inondavano Roma di droga : Operazione "Grande raccordo criminale" della Gdf - 51 arresti in diverse regioni : Un’organizzazione capace di inondare Roma di droga, della quale faceva parte anche una ‘batteria’ di picchiatori utilizzata per recuperare i soldi da chi non pagava.L’ha sgominata la Guardia di Finanza al termine di un’indagine coordinata dalla procura di Roma che ha portato all’emissione di 51 misure cautelari da parte del Gip. All’operazione, denominata “Grande raccordo Criminale”, ...

Inondavano Roma di droga : Operazione della Gdf - 51 arresti in diverse regioni : Un’organizzazione capace di inondare Roma di droga, della quale faceva parte anche una ‘batteria’ di picchiatori utilizzata per recuperare i soldi da chi non pagava.L’ha sgominata la Guardia di Finanza al termine di un’indagine coordinata dalla procura di Roma che ha portato all’emissione di 51 misure cautelari da parte del Gip. Sono oltre 400 i finanzieri che hanno eseguito gli arresti tra il Lazio, la ...

Infortunio Pezzella - gli aggiornamenti : il difensore della Fiorentina costretto all’Operazione [DETTAGLI] : Infortunio Pezzella – Fiorentina sconfitta dal Verona. Problemi per Montella. Un ulteriore tegola si è aggiunta dopo pochi minuti dall’inizio della gara con l’Infortunio di German Pezzella. Al termine della gara è arrivato il comunicato della Fiorentina: “il calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo per uno scontro di gioco in cui ha riportato una frattura zigomatico-orbito-mascellare ...

Lucariello : “Prossimo mercato Napoli - ‘Operazione piazza pulita’ - partiranno i senatori caporioni della rivolta. Il risentimento? Ha radici nel dissennato turn- over - ruolo di Davide Ancelotti mal sopportato…” : Gianfranco Lucariello, sulla vicenda ammutinamento Napoli Vicenda ammutinamento Napoli ne scrive Gianfranco Lucariello sulle colonne de Il Roma. Ecco quanto si legge sul quotidiano: Il patron riflette, forte e imperdonabile la ribellione che fa sparlare il mondo intero del Napoli, di Napoli e dei napoletani pure. Roba incredibile che nel calcio a tutti i livelli e dappertutto, non ha alcun precedente. Una sommossa vera e propria che ha ...

Maxi Operazione della GdF nelle discoteche marsicane - scoperti 150 lavoratori in nero : L'Aquila - La Compagnia di Avezzano nel corso di un’articolata attività di prevenzione e repressione nel settore del lavoro nero ha posto in essere mirati controlli su tre discoteche e otto disco-pub molto noti nel capoluogo marsicano. Individuate, in particolare, nove società che impiegavano irregolarmente i lavoratori nella gestione dei locali. Gli accessi, eseguiti specialmente nelle ore notturne, nel pieno svolgimento ...

Decreto fiscale in Gazzetta - salta la norma sui fondi della coOperazione a chi fa armi. Pene più alte per gli evasori dopo la conversione : E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Decreto fiscale che accompagna la legge di Bilancio. Il testo, che come annunciato prevede soglie di punibilità più basse e Pene più alte per chi evade oltre 100mila euro, entra in vigore da domani ma le novità in materia di reati tributari scatteranno solo dalla data di uscita in Gazzetta della legge di conversione. Quindi a valle di ...

Regeni - la nuova promessa della procura del Cairo all’ambasciatore italiano : “Volontà di fare progressi nella coOperazione giudiziaria” : Una nuova promessa, l’ennesima. Dopo un anno la procura del Cairo dice di voler far ripartire il dialogo con i magistrati di Roma sull’omicidio del ricercatore Giulio Regeni. Il procuratore generale egiziano Hamada al Sawi – a quanto apprende l’Ansa – ha infatti invitato il procuratore capo della Capitale, quando verrà nominato dopo il pensionamento di Giuseppe Pignatone, ad un incontro al Cairo “al fine di ...

L’Unione Europea ha disapprovato all’unanimità l’Operazione militare della Turchia in Siria : Il Consiglio dell’Unione Europea, l’organo che raduna i rappresentanti dei governi dell’Unione, ha disapprovato all’unanimità l’operazione militare che la Turchia sta portando avanti in queste ore contro i curdi Siriani nel nordest della Siria, e che negli ultimi sviluppi ha

Maxi-Operazione anticamorra in Irpinia - 23 arresti della Dda Contestato scambio elettorale : Operazione anticamorra in Irpinia. Dall'alba di oggi oltre 250 carabinieri del comando provinciale di Avellino sono impegnati per l?esecuzione di 23 misure coercitive, per il reato di...

Maxi-Operazione anticamorra in Irpinia - 23 arresti della Dda : Operazione anticamorra in Irpinia. Dall'alba di oggi oltre 250 carabinieri del comando provinciale di Avellino sono impegnati per l?esecuzione di 23 misure coercitive, per il reato di...