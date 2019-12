Operazione contro clan mafia nigeriana | circa 30 arresti

tg24.sky

(Di martedì 3 dicembre 2019) Associazione per delinquere, tratta, riduzione in schiavitù, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Sono queste le accuse per una trentina di personele quali, su disposizione della magistratura di Bari, la polizia sta eseguendo degliin Italia e all’estero. L’ha nel mirino duemafiosi nigeriani. Una trentina le misure cautelari Le misure cautelari sono una trentina e sono state eseguite in Puglia, Sicilia, Campania, Calabria, Lazio, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Veneto e poi all'estero, in Germania, Francia, Olanda e Malta. L'indagine della Squadra mobile di Bari, con il coordinamento del Servizio centrale operativo e l'ausilio della Divisione Interpol del Servizio per la coInternazionale di polizia, è coordinata dalla Dda di Bari.

