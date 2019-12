Olimpiadi | cambia l’ordine della cerimonia d’apertura L’Italia nel 2022 sfilerà come

oasport

(Di martedì 3 dicembre 2019) Una novità importante a stravolgere il programmad’apertura delle. Oggi infatti,riportato dall’ANSA, l’Esecutivo del CIO (Comitato olimpico internazionale) ha deciso di riordinare l’ordine di sfilata degli atleti in occasionedi apertura e chiusura in vista dei prossimi Giochi, sia estivi che invernali. Restano gli ingressiprimaGrecia eultimo del Paese ospitante, vanno ad aggiungersi però alle ultime uscite coloro che ospiteranno le prossime edizioni a Cinque Cerchi. Ad esempio in quel di Tokyo penultima e terzultima saranno Francia e Stati Uniti in vista di Parigi (2024) e Los Angeles (2028). A Pechino, nei prossimi Giochi invernali del, l’Italiaper penultima vista l’edizione di Milano-Cortina 2026. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

