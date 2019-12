‘O Vucabulà lascia la mala per il soglio pontificio | la metamorfosi di Loris De Luna

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoÈ tornato sul piccolo schermo l’attore avellineseDe, alias Valerio, protagonista nella terza e quarta stagione di Gomorra. Stavolta la star classe ’92 ha completato la sua trasformazione da “Vocabolario” a cardinale Raffaele Riario, nipote di Papa Sisto IV. Infatti, con il debutto in abito religioso, Deè entrato a far parte della famiglia de I Medici, diventando così uno dei protagonisti della terza e ultima stagione Ancora una volta l’interprete irpino vestirà i panni di un personaggio scomodo e ambiguo. Valerio e il Cardinal Riario sono infatti accomunati da un desiderio di potere: il primo lo abbiamo conosciuto tutti come un giovane ragazzo del Vomero voglioso di scalare, al fianco del “fratello” Enzo Sangue Blu i vertici della camorra, il secondo invece è un giovanissimo cardinale che aspira al papato, ...

