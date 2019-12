Nuovo San Siro | Antonello | «Incontro utile ma avremmo voluto vedere Sala»

Paola Ferrari attacca di Nuovo Diletta Leotta : “Lei a Sanremo? Ma che messaggio mandiamo?” : Ennesimo capitolo della guerra a distanza tra le signore del giornalismo sportivo, Paola Ferrari e Diletta Leotta. Ecco cosa è successo Che tra le due non corresse buon sangue lo si era capito da tempo. Paola Ferrari, volto del giornalismo sportivo targato Rai e Diletta Leotta, ormai capo degli studi del sito multimediale Dazn sono […] L'articolo Paola Ferrari attacca di nuovo Diletta Leotta: “Lei a Sanremo? Ma che messaggio ...

Juventus - Nuovo pesantissimo attacco a Cristiano Ronaldo : “si trascina per il campo - deve capire che…” : Piovono critiche nei confronti dell’attaccante portoghese, l’ultima stilettata gliela rifila l’ex bianconero Nicola Amoruso Piovono critiche su Cristiano Ronaldo, lontano attualmente dalla sua condizione migliore. Il portoghese non riesce ad incidere come vorrebbe sul gioco della Juventus, rimanendo per larghi tratti della gara avulso dalla manovra bianconera. Marco Alpozzi/LaPresse Una situazione notata da molti, anche ...

La canzone d’autrice è in movimento più che mai : Io - Mariella Nava e Rossana Casale insieme per un Nuovo disco inedito e un tour : All’inizio sembrava una scommessa. Sedute vicine in una conferenza stampa in attesa che iniziasse, Rossana ha guardato me e Mariella ed ha esclamato “Ma come mai non abbiamo mai pensato di fare un tour insieme? E soprattutto di scrivere canzoni? Ci conosciamo da così tanto tempo…” In realtà avevamo già lavorato insieme per qualche giorno con Renato Zero, ci aveva riunito con Tosca nel suo studio per realizzare una versione “a cappella” di ...

Cambiamenti climatici : presentazione del Nuovo libro di Alessandro Farruggia - in libreria dal 3 dicembre : Uscirà tra pochi giorni in libreria il nuovo lavoro sui Cambiamenti climatici di Alessandro Farruggia. Lo scrittore nato a Prato nel 1962, lavora alla redazione romana del Quotidiano Nazionale dove si occupa in primis di ambiente e di esteri. Ha seguito le trattative sul clima dal 1989, quindi da prima della nascita della Convenzione Quadro su Clima partecipando i questi 30 anni alle principali conferenze sul clima. Ha partecipato a due ...

“Lo farei proprio a lei”. Simona Izzo - Nuovo attacco durissimo a Belen Rodriguez. Parole pesanti : Duro attacco a Belen Rodriguez. Non c’è pace per l’argentina che ha ritrovato l’amore con Stefano De Martino. Bella, brava, ironica, simpatica, Belen Rodriguez non piace proprio a tutti. C’è chi non ha una particolare ammirazione per lei. Almeno su alcuni fronti. A dire la sua con molta veemenza è stata una delle attrici e registe italiane più amate. Stiamo parlando di Simona Izzo che, intervistata da nuovo Tv, ha dichiarato su Belen: “Non è ...

Wayne Santana pubblica “Glock” - Nuovo singolo con DrefGold e Giame : Ascoltalo qui! The post Wayne Santana pubblica “Glock”, nuovo singolo con DrefGold e Giame appeared first on News Mtv Italia.

Malagò : «Il CIO ha già accettato possibilità Nuovo San Siro per Giochi 2026» : “Non voglio entrare a gamba tesa su un argomento che vede il comitato olimpico, coinvolto solo per un motivo, ovvero che San Siro sia stato inserito nel dossier come sede della cerimonia inaugurale”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto a Sky Sport sul tema del nuovo San Siro. “Abbiamo sempre detto […] L'articolo Malagò: «Il CIO ha già accettato possibilità nuovo San Siro per Giochi 2026» è ...

Sandra Milo : Ho un Nuovo amore - ma per il sesso aspetto : Attrice icona degli anni Sessanta, Sandra Milo è sempre stata una delle donne più corteggiate di sempre, sin da quando era bambina e i coetanei “facevano a gara per aiutarmi a mettere il cappotto”. Convolata a nozze quando aveva solo 15 anni, si separò dal marchese Cesare Rodighiero dopo soli 21 giorni ottenendo l’annullamento del matrimonio dalla Sacra Rota. Poi la relazione durata undici anni con Moris Ergas, l’unione con Ottavio De Lollis e ...

Gennaro Sangiuliano racconta Xi Jinping - il Nuovo Mao : nuovo libro di Gennaro Sangiuliano, "Il nuovo Mao", sara' presentato venerdi' 29 novembre alle 18 a Bologna nella Sala Stuart del Savoia Hotel Regency

Microsoft Foto : Nuovo pulsante per cercare l’immagine su Bing [Insider] : L’app Microsoft Foto si è aggiornata ieri per gli Insider nel ramo Fast introducendo un nuovo pulsante dedicato alla ricerca di immagini simili su Bing. Novità in questa versione Ora è più facile cercare l’immagine nel web: è sufficiente aprire una Foto, o immagine, e cliccare sul pulsante “Cerca” nella barra in alto. Precedentemente, per trovare l’opzione, era necessario recarsi nel menu contestuale. Fix di bug e ...

Allerta Meteo - Nuovo pesante avviso della protezione civile per Mercoledì 27 : allarme rosso per la piena del Po - forte maltempo al Centro/Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo . Dopo due giorni di tregua torna il maltempo, che interesserà sopratutto il Nord Italia, preoccupato in queste ore dalla piena del Po a causa della quale si stanno verificando evacuazioni e danni. Un nuovo impulso perturbato atlantico in arrivo sul nostro Paese interesserà, nella giornata di domani, il Settentrione e, localmente, anche le regioni centrali tirreniche con piogge e fenomeni localmente di forte intensità e il rinforzo ...

Nuovo scossone in Vaticano. Pontifex smantella l’inner circle di Santa Marta : Mentre il Papa è in Giappone, da dove tornerà domani pomeriggio, una nuova notizia ha scosso oggi il Vaticano. Il sacerdote argentino Fabian Pedacchio, fedele e riservato primo segretario privato di Francesco, e con il Papa da sette anni, cioè dall’inizio del Pontificato (inizialmente come secondo segretario) lascerà la sua posizione. E a breve lo farà anche il secondo secondo segretario, il monsignore ...

L’Amica Geniale 2 - ufficiale la data di messa in onda di Storia del Nuovo Cognome - su Rai1 dopo Sanremo : A poche settimane dalla fine delle riprese, è già ufficiale la programmazione de L'Amica Geniale 2, Storia del Nuovo Cognome: confermata la messa in onda della nuova stagione all'inizio del 2020, a partire dal 10 febbraio su Rai1 in prima serata con i primi due episodi. Rai1 sfrutterà l'onda lunga della settimana sanremese - sicuramente promuovendo la sua serie di punta anche sul palco dell'Ariston - piazzando il primo appuntamento con ...

Allerta Meteo - Nuovo pesante avviso della protezione civile : il maltempo continua anche Lunedì - massima attenzione : Allerta Meteo – Il graduale spostamento verso est del minimo depressionario già attivo sulla nostra penisola, determina la persistenza di condizioni di spiccata instabilità sull’Abruzzo e sulle regioni meridionali, con precipitazioni localmente intense e venti forti in particolare sulla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...