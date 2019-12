Nuova vittoria dei buonisti | dichiarati illegali i respingimenti dei migranti

“Il processo” ecco tutti i dettagli della Nuova fiction di Canale 5 con Vittoria Puccini e Francesco Scianna : Venerdì 29 novembre, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Il processo”, che vede protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna. La serie tv, prodotta da Lucky Red con il sostegno del Comune di Mantova, è un legal thriller in 8 episodi per 4 prime serate creato da Alessandro Fabbri, in collaborazione con Laura Colella ed Enrico Audenino. Diretta da Stefano Lodovichi, vanta nel cast anche Camilla Filippi, Simone Colombari, ...

Il Processo : Cast e Trama della Nuova fiction di Canale 5 con Vittoria Puccini : Arriva su Canale 5 la nuova ed avvincente serie che vede Vittoria Puccini e Francesco Scianna rispettivamente nei ruoli di pm ed avvocato.

Scherma paralimpica - Coppa del Mondo Amsterdam 2019 : Nuova vittoria per Bebe Vio : vittoria per Bebe Vio nella tappa della Coppa del Mondo di Scherma paralimpica in programma ad Amsterdam: in Olanda l’azzurra, nella terza giornata di gare, ha vinto nel fioretto femminile Categoria B, battendo nell’atto conclusivo per 15-4 la cinese Zhou Jingjing, dopo aver piegato, con identico punteggio, la russa Irina Mishurova in semifinale e l’altra cinese Kang Su nei quarti, mentre agli ottavi aveva ...

“Ecco che spunta il sole”. Per Emma Marrone una Nuova vittoria - la rete conta con lei : La malattia non l’ha fermata. Emma Marrone ha ripreso la marcia, con coraggio, forza e quella voglia di guardare oltre che è una delle caratteristiche che la fanno amare dal pubblico. I fan, quelli che non l’hanno lasciata sola quando è arrivato l’annuncio della malattia e che ora la spingono in alto. Solo da qualche giorno la cantante salentina ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, Fortuna, che sta già scalando le classifiche musicali. ...