Nuoto | Europei 2019 | Benedetta Pilato sfida le “veterane” Castiglioni e Carraro Inizia

(Di martedì 3 dicembre 2019) Dopo la clamorosa esplosione ai recenti Campionati Mondiali della baby quattordicenne, capace di volare e raggiungere un irrazionale argento iridato nei 50 rana, tutti gli addetti ai lavori italiani hanno ben presto capito che, in questa stagione cruciale che ci porterà ai Giochi Olimpici di Tokyo, tra le nostre corsie, vi saranno tre assolute fuoriclasse della rana femminile che si giocheranno due posti per le Olimpiadi del Sol Levante. In seguito alle grandi prestazioni in ISL delle due veterane Martinae Arianna, con la prima capace anche di ritoccare il proprio record italiano nei 100 in vasca corta, in questidi Glasgow, le due rappresentanti storiche della rana azzurra ritroveranno finalmente la loro nuova giovane avversaria nelle batterie dei 50 e dei 100, con la speranza per tutte e tre di ottenere medaglie pesanti. In questa rassegna ...

