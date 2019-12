Novara-Tianjin | Mondiale per club volley femminile 2019 | orario d’inizio e come vederla

Diretta Tianjin Novara / Streaming video tv : il debutto al Mondiale per Club : Diretta Tianjin Novara Streaming video tv: orario e risultato live della partita che apre per le piemontesi il Mondiale per Club di volley femminile.

Volley femminie - Mondiale per club 2019 : Novara-Tianjin. Programma - orari e tv : E’ tutto pronto in casa Novara per l’esordio nel Mondiale per club 2019 di Volley femminile che si disputerà a Shaoxing (Cina) da martedì 3 a domenica 8 dicembre. Le Campionesse d’Europa si presenteranno in Asia con l’obiettivo di conquistare il trofeo dopo aver vinto la Champions League, le piemontesi dovranno fare i conti con avversarie di primissima fascia che non saranno semplici da affrontare. Il format della competizione è ...