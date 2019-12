Non è la Rai | Miriana Trevisan e la bomba 20 anni dopo | Cosa accadeva dietro le

Miriana Trevisan : "A Non è la Rai c'era un po' di bullismo" - : Gianni Nencini Intervistata nel programma radiofonico I Lunatici, Miriana Trevisan ricorda il periodo di Non è la Rai e a sopresa rivela: "Fu una grande fiaba ma c'era anche un po' di bullismo, soprattutto da parte di alcune mamme" Intervistata nel programma I Lunatici di Rai Radio 2, Miriana Trevisan ha ricordato il periodo in cui prese parte al programma cult Non è la Rai e ha rivelato un particolare inedito: "c'era anche un po' di ...

Chiara Ferragni - il Codacons attacca : “Non vada a Sanremo. È diseducativa - pronti a fare causa alla Rai”. L’influencer : “Colpita dall’agressività - insinuano che io sia un modello sbagliato” : “Siamo pronti ad intentare una causa legale contro la Rai e ad impugnare dinanzi alla Corte dei Conti e alla Procura il contratto di ingaggio di Chiara Ferragni qualora sia confermato il suo ruolo a Sanremo“. Così si legge in una nota del Codancons, l’associazione in difesa dei consumatori che si è scagliata contro quella che ad oggi è solo un’indiscrezione sulla possibilità che l’influencer sia al fianco di Amadeus ...

Miriana Trevisan : "A 'Non è la Rai' c'erano un po' di dispetti e bullismo. Soprattutto da parte di alcune mamme" : “Non è vero che tra ragazze ci odiavamo. Almeno io non odiavo. Però è molto probabile che ci fosse, visto che eravamo molte giovani, qualche dispetto. C’era anche un po’ di bullismo. Soprattutto da parte di alcune mamme”. Miriana Trevisan è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, ricordando il suo passato in tv, in particolare degli anni in cui ...

Ascolti tv - la fiction Rai ‘I Medici’ parte bene e vince contro ‘Non è la d’Urso’ : Sfiora il 20% di share l'esordio della nuova stagione della fiction dedicata a Lorenzo Il Magnifico, in netto distacco dal...

Scandalo a Uomini e Donne - Gemma Galgani smascherata da Giorgio Manetti : ‘Non ce la farai mai…’ : Giorgio Manetti recentemente si è lasciato andare ad una lunga intervista al magazine Uomini e Donne. Il cavaliere, che ha fatto parte del parterre maschile molti anni, ha deciso di abbandonare il programma a seguito delle accuse e dei conflitti che spesso l’hano visto protagonista all’interno del programma. Gianni Sperti, ad esempio, ha sempre accusato […] L'articolo Scandalo a Uomini e Donne, Gemma Galgani smascherata da ...

“Mi siederò accanto a te e Non sarai più sola” - a Torrioni convegno sulla violenza di genere : Tempo di lettura: 1 minuto “Mi siederò accanto a te e non sarai più sola” è il titolo del convegno in programma mercoledì 4 dicembre presso la sala Consiliare del Comune di Torrioni (Av). Un evento importante per il suo tema sempre attuale che riguarda la violenza di genere e i femminicidi. L’incontro con inizio alle ore 17.30 vedrà la partecipazione di tanti ospiti come la Criminologa Antonella Formicola, il Presidente del consiglio ...

Non crederai a quanto Kylie Jenner spende al mese per le guardie del corpo : La cifra da #Riccanza svelata da Caitlyn Jenner The post Non crederai a quanto Kylie Jenner spende al mese per le guardie del corpo appeared first on News Mtv Italia.

Giorgio Manetti critica Gemma Galgani : “Non ce la farai mai” : Giorgio Manetti punzecchia l’ex storica Gemma Galgani La loro storia è finita da tempo immemore. Eppure, Giorgio Manetti non perde occasione per stuzzicare Gemma Galgani. L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne si esprime sulle recenti frequentazioni della dama torinese sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. Il suo storico ex vuole ricordare alla […] L'articolo Giorgio Manetti critica Gemma Galgani: “Non ce la farai mai” proviene ...

In arte Ornella VaNoni : stasera su Rai3 lo speciale condotto da Pino Strabioli : Va in onda stasera su Rai3 alle 21:25 In arte Ornella Vanoni, lo speciale condotto da Pino Strabioli che sarà interamente dedicato alla cantante e attrice milanese. In arte, dedicato a Ornella Vanoni, arriva stasera su Rai3, condotto da Pino Strabioli, ideatore del programma dedicato alle protagoniste indiscusse della storia musicale, artistica e culturale del nostro Paese. Saranno due nuove serate speciali per raccontare due artiste che hanno ...

In Arte : Pino Strabioli ripercorre su Rai3 le carriere di Ornella VaNoni e Gianna Nannini : In Arte La musica di Ornella Vanoni e Gianna Nannini raccontata da Pino Strabioli. A partire da stasera alle 21.25, il conduttore tornerà infatti in onda, in prima serata su Rai 3, con In Arte, il programma dedicato alle protagoniste indiscusse della storia musicale, culturale ed artistica del nostro Paese. Due speciali che avranno al centro della scena due artiste che, nei loro tanti anni di carriera, hanno saputo reinventare i canoni ...

Paolo Bonolis torna in Rai da Diaco e si confessa : "Da bambino ero timidissimo - oggi Non vado mai alle feste" : Adesso Paolo Bonolis non ha più segreti. In un'intervista fiume a Io e te di notte, il programma di Rai1 di Pierluigi Diaco (che ieri ha fatto il 10% di share chiudendo il primo ciclo con una media altissima), racconta tutto. Ma proprio tutto. Senza filtri. Leggi anche: "Mi voleva portavoce di Forz

Ciclismo : Merida Non sarà più il secondo sponsor del Team Bahrain : Per il Team Bahrain la stagione 2020 darà l’avvio ad una nuova fase del suo progetto nel Ciclismo professionistico. Dopo i primi tre anni di vita la squadra mediorientale cambierà radicalmente grazie all’ingresso della McLaren nel pacchetto azionario della società di gestione del Team. Il nuovo Team Bahrain avrà un’impronta marcatamente anglosassone ben evidente nella nomina di Rod Ellingworth, tra i fondatori del Team Sky, come nuovo Team ...

Diana Letizia David scomparsa a 17 anni - la chiamata alla madre : “Non la rivedrai mai più” : L'uomo con cui Diana Letizia David, la 17enne scomparsa da Conegliano (Treviso) lo scorso 24 novembre, ha contattato telefonicamente la madre della ragazza, per dirle che sta bene ed è con lui. Alle minacce di denuncia della donna, l'uomo, un 27enne romeno, ha risposto: "Allora non la rivedrai mai più".Continua a leggere

Rai - sfogo di Antonella Clerici : "Il mio uno stop inspiegabile. La De Santis Non si è neppure fatta sentire" : Tutto pronto per il ritorno in tv di Antonella Clerici, dopo uno stop che lei stessa definisce "inspiegabile". La conduttrice della Rai ricomincia dai bambini, con lo Zecchino d'Oro, e per l'occasione si racconta in un'intervista al settimanale Oggi: "Dopo uno stop inspiegabile - premette l'ex condu