Noleggio a lungo termine - Salta la registrazione al Pra | niente stangata

Noleggio a lungo termine - Choc bollo : sarà a carico dei clienti : Non accenna a placarsi la manovra di accerchiamento alle auto aziendali. Dopo la stangata sul fringe benefit, inserita a sorpresa nel ddl bilancio in discussione al Senato, e dopo la mazzata della registrazione al Pra dei contratti di Noleggio di durata superiore a 12 mesi, prevista da un emendamento al cosiddetto decreto fiscale in discussione alla Camera, uno scherzetto da 30 milioni di euro, spunta un'altra misura che impatterà negativamente ...

Auto aziendali - Noleggio a lungo termine - rischio stangata da 30 milioni di euro : Mentre non si placano le polemiche sulla stangata sulle Auto aziendali in fringe benefit, nelle pieghe del decreto fiscale, in discussione in commissione finanze alla camera, spunta un'altra mazzata sulle vetture a Noleggio a lungo termine. Un emendamento firmato da Fabio Melilli, deputato del partito democratico, prevede lannotazione al Pra, il Pubblico registro Automobilistico gestito dallAci, di tutti i contratti di Noleggio a lungo termine ...

Noleggio a lungo termine - Il mercato cresce anche a ottobre : Non ti curar di loro, ma guarda e passa. Malgrado lo spettro della tassa sulle auto aziendali inserita nella Legge di Bilancio, il Noleggio a lungo termine continua il suo trend positivo. Dopo un settembre eccezionale (+37,7%), il mercato ha chiuso ottobre a +29,97%, portando il cumulato annuo a +3,42%, per una quota complessiva di 236.876 vetture. Nel mese scorso lNlt ha immatricolato 23.675 autovetture contro le 18.216 di ottobre 2018, ...