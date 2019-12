movieplayer

(Di martedì 3 dicembre 2019) Al via venerdì 6 dicembre a Como ilin, seitra Como e Milano in compagnia dei. Si apre venerdì a Como tra le architetture neoclassiche di Villa Olmo e le luci natalizieCittà dei Balocchi la 29ma edizione delin, diretto da Giorgio Gosetti e Marina Fabbri. Ad assegnare i premi per il cinema di questa edizione saranno Lucia Mascino (una vera amica dele icona del pubblico giovane), la regista francese Patricia Mazuy, la produttrice e direttrice deldi Sofia, Mira Staleva. A loro il compito di decidere il Black Panther Award tra i film internazionali in concorso. Saranno come sempre 100 giovani spettatori, selezionati per concorso tra gli studenti ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Noir in Festival 2019: sei giorni con i maestri della paura - pabaldini : RT @pabaldini: #MarilynMagazine #MM @pabaldini @Corriere @La_Lettura / Batman, Diabolik, Lethem, Bellocchio, Tavernier. Noir in Festival. 6… - NoirInFestival : ??? Si rinnova per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra @IBS_it e il #NoirinFestival! Un segnalibro esc… -