Nintendo Switch spopola durante il Black Friday negli USA

Nintendo Switch potrebbe avere un ciclo vitale più lungo del previsto : Switch è stata lanciata sul mercato nel 2017 e da allora ha venduto circa 42 milioni di unità, contro le 101.63 milioni raggiunte da Wii nel suo intero ciclo vitale.L'analista di Morningstar Investment Services Kazunori Ito ha così dichiarato:"Qui di solito le vendite subiscono un picco, tuttavia Switch potrebbe avere un ciclo vitale più lungo. Integrando una console fissa e portatile allo stesso tempo, Nintendo ha a disposizione un'ottima ...

Ridge Racer 8 potrebbe non arrivare su Nintendo Switch : L'anno scorso, si vociferava che Bandai Namco stesse portando Ridge Racer 8 in esclusiva su Nintendo Switch. Anche se non è mai stato fatto alcun annuncio ufficiale, questo progetto sarebbe stato abbandonato, secondo il canale YouTube Doctre81.Questo aggiornamento proviene dal profilo LinkedIn di un ex dipendente di Bandai Namco Singapore Studios, un senior software engineer dell'azienda e lead engineer di due titoli "non annunciati e ...

Switch vende 25 volte in più di PS4 in Giappone : nella scorsa settimana Nintendo ha una quota di mercato del 95% : Pokemon Spada e Scudo hanno già stabilito il record della serie con il loro incredibile lancio, ma se pensavate che lo slancio delle vendite sarebbe presto diminuito, sappiate che non è accaduto. Almeno a giudicare dagli ultimi dati di vendita Giapponesi della scorsa settimana.Secondo Famitsu, Pokemon Spada e Scudo hanno venduto altre 382.500 copie la scorsa settimana nel paese e sono in cima alle classifiche di vendita ancora una volta, ...

Black Friday : ecco le promozioni di Euronics per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Anche il gruppo Euronics CDS ha svelato le sue offerte valide per il periodo del Black Friday. Nello specifico, le promozioni saranno disponibili dal 28 novembre al 2 dicembre.La nota catena offre interessanti sconti su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.Per quanto riguarda PS4, troviamo PS4 Pro da 1 TB + due controller in promozione a 299,99 Euro, con uno sconto del 31% sul prezzo di partenza di 439,99 Euro.Leggi altro...

Devil May Cry 3 Special Edition per Nintendo Switch ha una data di uscita : Capcom pubblicherà Devil May Cry 3 Special Edition per Switch tramite Nintendo eShop il 20 febbraio 2020.Devil May Cry 3 Special Edition è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 3 e Xbox 360 tramite Devil May Cry HD Collection, che include anche Devil May Cry e Devil May Cry 2.Ecco una panoramica del gioco, via Capcom:Leggi altro...

Black Friday : GameStop svela le promozioni per Xbox One - Nintendo Switch e vari giochi : Le offerte di GameStop per il caldo periodo del Black Friday iniziano oggi. A partire da questa mattina sono disponibili promozioni per Xbox One, Nintendo Switch e vari giochi, mentre le offerte per PS4 arriveranno tra poco.Per quanto riguarda la console di Microsoft, è disponibile il bundle Xbox One S All Digital + tre giochi (Forza Horizon 3, Sea of Thieves e Minecraft Xbox Edition) che può essere vostro per 129.98 Euro mentre lo stesso bundle ...

Zumba Burn It Up! - il nuovo dance/fitness game ufficiale Zumba è ora disponibile su Nintendo Switch! : Zumba®, il fenomeno globale che ha portato divertimento e fitness in tutto il mondo – con oltre 15 milioni di persone partecipanti ai corsi, in 186 paesi diversi – approda oggi su Nintendo Switch™ con Zumba Burn it Up!, in formato fisico e digitale, pubblicato da 505 games. Acquistabile da oggi sul Nintendo eShop o nei principali negozi retail, Zumba® Burn it Up! è un’attrazione ...

Il terrificante Alien : Isolation arriverà il prossimo mese su Nintendo Switch : Feral Interactive ha annunciato oggi che Alien: Isolation, il survival horror tripla A, sarà disponibile su Nintendo Switch dal 5 dicembre 2019. Sviluppato originariamente da Creative Assembly e pubblicato da SEGA, Alien: Isolation ha vinto numerosi premi ed è stato profondamente apprezzato da critica e pubblico per il suo gameplay ricco di tensione e atmosfera e la sua fedeltà ai valori produttivi della pellicola di Ridley Scott del 1979, ...

Black Friday 2019 Nintendo Switch - tantissimi titoli in sconto fino al 70% : Il momento degli acquisti sta per arrivare: con il Black Friday 2019 Nintendo Switch anche gli utenti in possesso della piccola console ibrida del colosso nipponico potranno dare libero sfogo alla propria voglia spendereccia, andando a completare le proprie collezioni con pezzi che magari non sono riusciti a recuperare nel momento dell'uscita. Un'occasione unica per unire l'utile al dilettevole, vale a dire risparmiare una manciata di soldi (da ...

Come resettare Nintendo Switch : Hai deciso di vendere la tua Nintendo Switch per comprare una nuova console? Hai comprato una Nintendo Switch ma chi te l’ha venduta ha dimenticato di formattarla e quindi è piena di dati? Se sei leggi di più...

Nintendo Switch : al via questa settimana la promozione Cyber Offerte 2019 con sconti fino al 70% sull'eShop : Con il Black Friday proprio dietro l'angolo, una delle maggiori promozioni Nintendo eShop dell'anno prenderà il via venerdì 22 novembre alle 15.00 e continuerà fino a domenica 1 dicembre alle 23.59 ora locale. La promozione Cyber Offerte 2019 proporrà oltre 150 titoli per Nintendo Switch a prezzo scontato. Tutti i titoli inclusi nella promozione e gli sconti offerti saranno visibili da giovedì sul Nintendo eShop.Con una così vasta gamma di ...

Black Friday 2019 - offerte e sconti/ PS4 e Nintendo Switch in promozione da Unieuro : Black Friday 2019, offerte e sconti: da Unieuro troverete interessanti promozioni per la PS4 e la Nintendo Switch, le due console più vendute

Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono finalmente disponibili per Nintendo Switch : Pokémon Spada e Pokémon Scudo, i nuovi videogiochi dell'iconica serie Pokémon, sono ora disponibili in esclusiva per console della famiglia Nintendo Switch™. Si tratta del primo RPG della serie principale Pokémon per le nuove console e prevede tante novità per i fan: una nuova regione da esplorare, nuovi Pokémon da scoprire e nuove modalità di gioco.Per festeggiare l'uscita dei giochi, a partire da oggi gli Allenatori potranno iscriversi ...