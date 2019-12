NBA 2019-2020 | i risultati della notte 3 Dicembre | Milwaukee domina con New York

forzazzurri

(Di martedì 3 dicembre 2019) Sono sei le partiteNBA. Dodicesima vittoria consecutiva per iBucks, che demoliscono i NewKnicks per 132-88. Partita mai in discussione e già chiusa al termine del primo quarto, con i padroni di casa che si sono trovati avanti di diciotto punti (33-15). Nei restanti tre quartiha poi dilagato grazie soprattutto alla doppia doppia del solito Giannis Antetokounmpo, che ha chiuso con 29 punti e 15 rimbalzi. I Philadelphia 76ers mantengono la loro imbattibilità casalinga, superando gli Utah Jazz per 103-94. Decima vittoria consecutiva davanti al loro pubblico per i Sixers, al termine di un match che ha visto Phila nettamente avanti al termine del primo tempo (60-42). I Jazz hanno provato a rientrare nell’ultimo quarto, ma era ormai troppo lo svantaggio da recuperare. Il migliore in casa Sixers è stato Tobias Harris con 26 punti, ma c’è ...

