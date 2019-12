Nato | Trump vuole alleati fedeli che non abbiano bisogno degli Usa

Nato - Macron attacca di nuovo Erdogan : “Turchia a volte lavora con gli alleati dell’Isis”. Ma Trump difende il presidente turco : Nonostante il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, abbia cercato di raffreddare il clima teso che si respira all’interno del Patto Atlantico, lo scontro iniziato qualche giorno fa tra il presidente francese, Emmanuel Macron, e quello turco, Recep Tayyip Erdogan, continua anche durante il vertice di Londra e Watford per i 70 anni della Nato (3-4 dicembre), il primo dopo l’offensiva turca nel nord-est siriano. Dopo aver ...

La Nato rischia di frammentarsi. Macron : è in stato di “morte cerebrale”. Trump : “Alcuni alleati non mantengono impegni” : Settant'anni e dimostrarli tutti. L'Alleanza atlantica, meglio conosciuta come Nato, si trova a un crocevia importante della sua storia e deve affrontare un momento di grandi divisioni interne che rischiano di frammentare ulteriormente un raggruppamento sempre più tenuto assieme con l'elastico. Oggi prende il via a Londra un summit di due giorni in cui i leader dei 29 componenti dovranno cercare di colmare le differenze. Le spinte centrifughe ...

Trump a Macron : Nato preziosa per Parigi : 13.12 Mentre a Buckingham Palace è tutto pronto per il vertice dei 70 anni Nato, il presidente Trump critica le parole del suo omologo francese Macron, che ha ha parlato di "morte cerebrale" dell' Alleanza atlantica. Macron è stato "molto offensivo" e le sue parole "molto, molto malevole" nei confronti dei 28 Paesi alleati. "Nessuno ha più bisogno della Nato della Francia. E' una dichiarazione molto pericolosa per loro". Il vertice si apre ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora Nato : Trump attacca Francia-Italia - Turchia pone veto : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. Vertice Nato-digital tax, Trump attacca Francia e Italia. Turchia pone il veto, 3 dicembre 2019,

Usa - Trump minaccia nuovi dazi contro la Francia e l’Italia alla vigilia del summit Nato : Il summit Nato del 2018 si era aperto con il rimprovero di Donald Trump agli alleati, accusati dal presidente americano di contribuire in modo troppo limitato al budget dell’organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord. La vigilia del nuovo summit è segnata da nuove preoccupazioni per la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Europa. La rappresaglia contro la web-tax francese A far scattare l’allarme è stato Robert ...

Donald Trump va alla Nato in assetto da battaglia : Ancora una volta Donald Trump entra in rotta di collisione con gli alleati europei alla vigilia di un vertice fra leader. Sul volo dall’Air Force One verso Londra, che ospita il summit della Nato, il presidente americano parte lancia in resta: se la Francia va avanti con la digital tax che colpisce i big americani del web - da Google a Facebook ad Amazon - verrà colpita a partire da gennaio con dazi fino al 100% su beni per un ...

Impeachment - Trump al contrattacco e sfida i Dem : “Voglio il processo in SeNato” : "Voglio il processo in Senato". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato, durante un'intervista a Fox News, di volere l'Impeachment e il processo, come dichiarato ieri da un suo portavoce. Parlando delle accuse contro di lui, ha detto di aver voluto che il suo avvocato personale, Rudy Giuliani, si occupasse di Ucraina "perché è un grande combattente contro il crimine" e per i problemi che stava avendo con l'allora ...

SCENARI/ Nato e Medio oriente - le conseguenze del via libera di Trump a Erdogan : La situazione geopolitica, con l'espansionismo della Turchia, i dubbi di Statii Uniti e Francia, mette in crisi il concetto stesso di Nato

Usa - smacco per Trump anche in Louisiana : rieletto il goverNatore dem : Dopo la sconfitta in Kentucky John Bel Edwards ha battuto al ballottaggio il repubblicano Eddie Rispone

Roger Stone - ex consigliere di Trump - è stato condanNato nel processo sulle interferenze russe nella politica statunitense : Roger Stone, consulente politico statunitense di lunghissimo corso ed ex consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato condannato a tutti i sette capi di accusa di cui era accusato nell’ambito dell’inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller sulle

Trump invita a votare il suo ex portavoce a "Ballando con le stelle". Che - poi - viene elimiNato : Donald Trump ha twittato mentre “Dancing with the stars”, lo show della ABC, era ancora in corso per invitare il pubblico a votare Sean Spicer, ex responsabile della comunicazione della Casa Bianca durante la sua presidenza. “Votate per Sean. È un ragazzo eccezionale e leale, sta lavorando molto duramente”, ha scritto il presidente americano su Twitter alle 20.33, riporta la Cnn. Ma l’invito di The Donald non ...

Nato in crisi d’identità : Trump ed Erdogan picconano quel che resta dell’Alleanza : La «morte cerebrale» di cui parla il presidente francese Macron mette in evidenza il tallone d’Achille della più potente alleanza militare del pianeta che sta cedendo terreno, di fronte a Russia o Turchia, complice il ridimensionamento della presenza americana nel mondo

Un tribunale di New York ha ordiNato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di dare 2 milioni di dollari in beneficenza : La giudice di New York Saliann Scarpulla ha ordinato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di dare 2 milioni di dollari in beneficenza per compensare al fatto di aver usato fondi destinati alla Trump Foundation – una fondazione filantropica legata al

Trump sposta la residenza in Florida : “Addio New York”. Il goverNatore Cuomo : “Finalmente - è tutto vostro” : “Addio New York“. Così, in un tweet, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver sposato la sua residenza legale da New York, la città dove è nato e dove ha costruito il suo successo, alla Florida, in particolare a Palm Beach, dove c’è la tenuta di Mar-a-Lago da lui tanto amata, tanto da esser stata soprannominata la “Casa Bianca d’inverno“. “1600 Pennsylvania Avenue, la Casa ...