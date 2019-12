Natale al Bioparco di Roma | domenica 8 dicembre “gadget day” e Centro invernale

meteoweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019) Le festività natalizie si aprono aldicon una giornata speciale in cui tutti i bambini potranno scartare un regalo in anticipo, riceveranno infatti dei gadget in omaggio. Il programma prevede una serie di attività: la visita guidata tematica Animali sotto zero: unalla scoperta delle specie che sopravvivono al freddo (partenze dalle ore dalle 10.30 alle 14.45) per scoprire, in compagnia di un esperto naturalista, gli adattamenti delle specie animali che vivono in habitat estremi, dove la temperatura scende di molti gradi sotto lo zero. Durante il percorso si farà visita a: civette delle nevi, leopardi iraniani, foche grigie, tigri, orsi bruni, cammelli della Battriana: si scopriranno i vantaggi dell’ibernazione o di orecchie piccole e zampe corte, come l’importanza di possedere molto grasso. Credit: Massimiliano Di Giovanni – Archivio ...

