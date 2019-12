NASA | Missione Artemis | entro il 2020 manichini sulla Luna per misurare le radiazioni

meteoweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019) Nellainvieràdue“donna“, uno con giubbotto anti-e un altro senza protezioni, per determinare la quantità diemesse dal Sole e provenienti dallo Spazio. Il giubbotto è stato progettato per proteggere le parti del corpo umano più sensibili allee il modello che viaggerà su1 è stato realizzato per un corpo femminile (secondo alcuni studi sarebbero più sensibili allerispetto alle controparti maschili).1, o Exploration Mission-1, è la prima di una serie di missioni che consentiranno l’esplorazione umana della: prevede un volo senza pilota che fornirà le basi per l’esplorazione dello Spazio profondo e testerà la capacità di estendere l’esistenza umanae oltre. L'articoloilperle ...

