anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 7 minuti– In vista delle feste natalizie, e alla grande affluenza turistica di cui gode da anni la città metropolitana di, durante tutto ildelle festività. Il Comune è in procinto ad attivare undella, valido per ilche va dal 6al 5 gennaio 2020. Iltraffico, pubblicato sul portale del comune di, nella giornata di ieri, prevederà ben 8 azioni incisive sullapartenopea al fine di: ridurre le emissioni inquinanti, offrire la massima godibilità della città, incentivare l’uso del trasporto pubblico locale e rendere più scorrevole il traffico della auto in città. Azione 1: massima limitazione dell’apertura di nuovi cantieri in città Neldal 62019 al 5 gennaio 2020 non verranno aperti nuovi cantieri, se non assolutamente necessari. Questa azione eviterà fenomeni di ...

VincenzoDeLuca : Quello delle #sardine è un movimento nuovo, fresco, originale. C’è un richiamo ai valori umani fondamentali, sollec… - anteprima24 : ** ##Napoli, nuovo piano mobilità per il periodo natalizio: al via il 6 dicembre ** - cn1926it : #Napoli in ritiro, i calciatori volevano disertare di nuovo: l'accaduto -