Napoli | come Ancelotti ha provato a cambiare la squadra

Esonero di Ancelotti : Napoli a Gattuso come traghettatore? : L’Esonero di Carlo Ancelotti sembra imminente. Il mister prova a correre ai ripari ed impone il ritiro. C’è stato –

Panchina Napoli - Ancelotti rischia sempre di più : De Laurentiis pensa a Gattuso come traghettatore : Panchina Napoli – E’ una situazione delicatissima in casa Napoli, il club azzurro è in piena crisi considerando la sconfitta casalinga contro il Bologna davanti al pubblico, la situazione in classifica è sempre più delicata con la squadra di Carlo Ancelotti che è fuori dalla zona Europa. In Champions League il Napoli è reduce dal buon pareggio contro il Liverpool, il successo contro i Reds sarebbe stato fondamentale per il ...

Sliding doors - il Napoli come Gwineth Paltrow. Stavolta le porte del ritiro si aprono : Chissà che non sia un omaggio cinematografico ad Aurelio De Laurentiis. Fatto sta che il Napoli riesce a riportare in scena il film “Sliding doors”. E torna indietro di un mese. Nel film, a fare la differenza sono le porte della metropolitana. In un caso, si aprono e lei torna a casa e trova il suo fidanzato a letto con la ex. Nell’altro caso, lei non arriva in tempo e prende il taxi. In entrambi i casi, il destino non è che sia benevolo. ...

Il Napoli come l’Inter post triplete - De Laurentiis non ha tagliato i rami. Ora scelga la medicina : C’è poco da stare ad analizzare, le dichiarazioni post-partita di Carlo Ancelotti hanno evidenziato una frattura tra lui e i calciatori. Soprattutto a Sky, l’allenatore ha inanellato una serie di affermazioni piuttosto esplicite. Ne sono state tante. Possiamo scegliere questa: Sono i giocatori che si devono sentire responsabili, io me ne prendo gran parte, però poi in campo ci vanno i giocatoti. Dal mio punto di vista devono andare ...

Napoli - Ancelotti : “Troppa fragilità - non siamo attenti come in Champions. Domani ci confronteremo” : “Non si riesce a mantenere un livello di attenzione come in Champions. A Liverpool lo sforzo è stato grosso, non potevano tenere certi ritmi. E’ un momento delicato, insieme dobbiamo fare un confronto per uscire da questa situazione di difficoltà un po’ troppo lunga”. Sono le parole del tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, al termine della sconfitta interna contro il Bologna, ai microfoni di Sky Sport. “Domani ...

Il Telegraph punta su Ancelotti per il dopo Emery - come se il Napoli non esistesse : In Inghilterra non devono aver preso di buon grado la presenza di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli, forse anche per i successi ottenuti contro il Liverpool, fatto sta che non appena si libera una panchina spunta fuori il suo nome come sostituito, il tutto come se Ancelotti a Napoli non ci fosse. Questa volta è il turno dell’Arsenal, non appena saputa la notizia dell’esonero di Emery, la stampa inglese è partita ...

Chiariello attacca De Laurentiis per il tweet post Liverpool Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21: "Un presidente può mai parlare di chi gufa? Lui non era tifoso del Napoli e non capiva di calcio. Noi facciamo calcio da quando siamo nati, ma Come si permette di dire che gufiamo? Così accende solo gli animi".

La Stampa : Ancelotti sa come mettere la museruola ai Reds. Il Napoli risponde presente : Su La Stampa, Jacopo d’Orsi commenta il pareggio del Napoli contro il Liverpool. “La pizza infornata da Ancelotti, leggermente ammaccata dalla testa di Lovren, è comunque uscita bene, quasi il ‘colpo magico’ invocato alla vigilia per mettersi alle spalle la crisi”. Un pareggio ad Anfield, contro i campioni d’Europa “è sempre mezza vittoria, figurarsi se arriva dopo il mese più difficile della sua luminosa ...

Liverpool-Napoli 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Koulibaly muro - Fabian come il fratello dello sposo [FOTO] : Liverpool-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Prima contro seconda, reds contro azzurri, Salah contro Mertens. Grande serata ad Anfield per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Gli uomini di Ancelotti bloccano in casa propria gli inglesi pregustando anche la vittoria con il vantaggio di Mertens. Pareggia Lovren, ma finisce 1-1. Queste le pagelle della nostra redazione, in alto la FOTOGALLERY. Liverpool Alisson ...

In tv il Napoli sembra davvero sereno come dice Ancelotti : Probabilmente la conferenza stampa di Ancelotti era proprio ciò che serviva ai calciatori per sbloccarsi. Quando il tecnico ha smesso di parlare, Tv Luna ha trasmesso le immagini dell’allenamento del Napoli ad Anfield. Ebbene, la squadra è sembrata molto rilassata, compatta, serena. Stretti tutti in cerchio hanno riso fragorosamente e scambiato tra loro sorrisi e pacche sulle spalle. Ancelotti sorrideva mentre parlava con loro, tutti ...

La rabbia di Alvino su Twitter: "Un cattivo esempio" CARLO Alvino TWITTER – Il noto giornalista partenopeo Carlo Alvino, è tornato a commentare la partita di questa sera. Un pareggio che piace molto poco ai tifosi napoletani: "Non è vero che è stato un pareggio del tutto inutile. Può essere usato come cattivo esempio".

Milan-Napoli 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Paquetà come Tullio De Piscopo - Elmas imita la Dallapè [FOTO] : Milan-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Finisce 1-1 a San Siro tra Milan e Napoli. Risultato giusto per quanto visto in campo. Partita molto equilibrata con le due squadre che non riescono a sopraffarsi. A portare avanti il Napoli è Lozano con un colpi di testa dopo la traversa di Insigne, pari di Bonaventura con un bel destro dal limite dell’area. Nella ripresa le due squadre provano a vincere senza riuscirci. Un pareggio ...

LIVE Milan-Napoli - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : sfida tra deluse a San Siro - servono punti come l'ossigeno

Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Napoli, secondo anticipo della 13ma giornata della Serie A. Allo Stadio San Siro va in scena un match cruciale per il proseguimento di entrambe le squadre in campionato, visto il momento critico che stanno