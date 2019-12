Miriana Trevisan svela | ritorno con Pago? Cos’è successo dopo Temptation

Miriana Trevisan : “Mike Bongiorno mi chiedeva sempre a che ora fossi andata a dormire la sera prima” : Gli anni dal 1991 al 1993 sono stati d’oro per Miriana Trevisan. A soli 19 anni ha conosciuto la grande popolarità a livello nazionale, grazie al programma cult di Gianni Boncompagni “Non è la Rai”. La showgirl ha raccontato a “I Lunatici”, in onda su Rai Radio 2 com’era l’atmosfera in quei tempi: “Mi sono divertita tantissimo, era un grande sogno. Ancora sono in contatto con la prima ragazza a cui ho firmato un autografo. Si ...

Miriana Trevisan sempre più sexy - seno e gambe in mostra. Lo scatto è bollente : Ferma il tempo Miriana Trevisan. Bellissima come sempre, l’ex stellina di Non è la Rai ha deciso di regalare ai suoi fan uno scatto mozzafiato per la gioia di quasi 100mila seguaci che ogni giorno le fanno sentire vicinanza e calore. Eccola Miriana Trevisan, con i capelli neri e gli occhi profondi sensuale in groppa al cavallo di una giostra, Miriana posa seducente accavallando le gambe parzialmente coperte da una lunga gonna rosa. Il decolleté ...

Temptation Island Vip - tra Pago e Serena Enardu è finita : i fan notano le tenerezze scambiate con l’ex moglie Miriana Trevisan : Non ci sono dubbi sulla fine della storia d’amore tra Pago e Serena Enardu, ma tra il cantante e l’ex moglie Miriana Trevisan c’è ancora qualcosa? Occhi puntati sulla showgirl e le attenzioni reciproche dopo che a Temptation Island Vip è andato in scena l’ultimo atto della relazione con l’ex tronista di “Uomini e Donne”. Pago e Serena sono stati insieme sette anni, ma dopo uno struggente falò di ...

Temptation Island Vip gossip : Miriana Trevisan fa chiarezza su Pago : Temptation Island Vip, Pago: Miriana Trevisan smentisce il ritorno di fiamma I ritorni di fiamma sono all’ordine del giorno: basti pensare a Stefano De Martino e Belen Rodriguez che, dopo diverso tempo passato l’uno lontano dall’altra, sono tornati più innamorati che mai. I fan di Pago, tornato agli onori televisivi dopo l’apparizione a Temptation Island Vip con l’ormai ex fidanzata Serena Enardu, in queste ore ...

Miriana Trevisan con l'ex marito Pago : "Siamo due ex che si stimano tanto" : Continua a legarli un ottimo rapporto di affetto e di reciproco rispetto. Così ha spiegato a chi la segue sui social Miriana Trevisan, soubrette ed ex moglie di Pago, che di recente abbiamo conosciuto più da vicino anche grazie alla sua partecipazione al reality di Canale 5 Temptation Island Vip, all'interno del quale si era presentato con Serena Enardu, che ad oggi è la sua ex compagna.Durante la partecipazione di Pago al programma, non ...

Miriana Trevisan vicina a Pago? Lei smentisce : Siamo genitori che si stimano : I rapporti tra Miriana Trevisan e Pago sono sempre stati ottimi, anche dopo la separazione e, ora che il cantante ha concluso la sua storia con Serena Enardu, il web pensa ad un possibile riavvicinamento con l’attrice. A far pensare che l’amore tra la Trevisan e il suo ex compagno si possa riaccendere sono quelli che il web ha interpretato come possibili segnali di riavvicinamento. Solo qualche ora fa, infatti, Miriana ha postato uno scatto che ...

