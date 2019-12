Milano | rapina in farmacia | fermato un uomo

Rapinava banche a Milano : latitante del clan Mallardo di Giugliano scovato nella villetta-bunker : I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno rintracciato ed arrestato il latitante Antonio Basile, 49enne considerato vicino al clan Mallardo. Era in fuga dal 30 ottobre, quando...

Milano - la sfida dell’ergastolano in permesso che ha ferito l’anziano : “C’erano telecamere?”. Gip : “Rapina per gusto di saper delinquere” : “Vorrei piuttosto fare una domanda, cioè ‘ci sono le telecamere in quel posto?’, lì è la prova, nelle telecamere, per il resto non posso dire niente”. È la domanda di sfida che ha fatto al giudice durante l’interrogatorio Antonio Cianci, l’ergastolano sabato durante il giorno di permesso ha tentato di uccidere un anziano, all’ospedale San Raffaele a Milano. Come si legge nell’ordinanza cautelare firmata dal ...

Milano - ergastolano in permesso premio accoltella alla gola un anziano per rapinarlo : Aveva ottenuto un permesso premio per uscire alcune ore dal carcere di Bollate in cui è detenuto. Il 60enne Antonio Cianci, che sta scontando l’ergastolo per aver ucciso tre carabinieri nel 1979, si è recato presso l’ospedale San Raffaele di Milano e lì ha aggredito un pensionato di 79 anni, accoltellandolo alla gola con un taglierino. La vittima, che nel pomeriggio di sabato si trovava nel parcheggio sotterraneo del nosocomio, è rimasta ...

Milano - spacca la vetrina a martellate in 12 secondi e ruba i Rolex : la rapina in centro in pieno giorno : Dodici secondi. Tanto è bastato a un rapinatore a spaccare la vetrina di un gioielliere con un grosso martello e portare via due Rolex. È successo a Milano, in via Battisti, in pieno giorno. L’uomo, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, indossa un cappello che ne nasconde parzialmente l’identità. Accanto al negozio, il complice, con cui scappa dopo la rapina che avrebbe fruttato circa 70mila euro. L'articolo Milano, spacca ...

Milano : rapina in centro scommesse - 4 arresti dei carabinieri : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Arrestati due giorni fa a Cesano Boscone dai carabinieri della Compagnia di Corsico quattro uomini, tutti censurati, tra i 28 ed i 56 anni, autori di rapina ai danni di un centro scommesse di Magenta (Milano). I fatti risalgono a sabato sera, quando gli arrestati, intorn