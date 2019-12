Milano | Gdf sequestra 3 | 5 milioni di prodotti irregolari

Ex Ilva - blitz della Gdf negli uffici ArcelorMittal di Taranto e Milano : Doppio blitz della Guardia di Finanza nei confronti di ArcelorMittal . Sono attualmente in corso controlli contabili e commerciali sia nella sede di Taranto che in quella di Milano . Gli interventi della Gdf sono stati disposti dalla Procura di Taranto e da quella di Milano , che stanno indagando parallelamente in ragione dell'esposto presentato dai commissari straordinari con il quale sono stati segnalati “fatti e comportamenti, inerenti al ...

**Ex Ilva : ArcelorMittal - ‘Gdf in sedi a Milano e Taranto - stiamo collaborando’** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – L’ArcelorMittal Italia “conferma la presenza della Guardia di Finanza negli uffici di Milano e nello stabilimento di Taranto di ArcelorMittal Italia e sta collaborando fornendo le informazioni richieste”. Così in una nota il gruppo siderurgico.L'articolo **Ex Ilva: ArcelorMittal, ‘Gdf in sedi a Milano e Taranto, stiamo collaborando’** sembra essere il primo su CalcioWeb.