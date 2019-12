Milan | Arnault e Louis Vuitton pronti all' acquisto Messi e Guardiola sogni possibili

La Repubblica : “cessione Milan - si riapre la pista Arnault - obiettivi Messi e Guardiola o Mbappé e Klopp” : Al momento il Milan non sta di certo disputando una stagione positiva ma le prospettive per il futuro potrebbero essere interessanti, almeno secondo quanto riporta ‘La Repubblica’. Il club rossonero sta attraversando uno dei peggiori momenti degli ultimi anni nonostante la vittoria nella gara in trasferta contro il Parma, l’obiettivo almeno per questa stagione deve essere quello di raggiungere la salvezza. Nel frattempo ...

La Repubblica : “cessione Milan - si riapre la pista Arnault - obiettivi Messi e Guadiola o Mbappé e Klopp” : Al momento il Milan non sta di certo disputando una stagione positiva ma le prospettive per il futuro potrebbero essere interessanti, almeno secondo quanto riporta ‘La Repubblica’. Il club rossonero sta attraversando uno dei peggiori momenti degli ultimi anni nonostante la vittoria nella gara in trasferta contro il Parma, l’obiettivo almeno per questa stagione deve essere quello di raggiungere la salvezza. Nel frattempo ...