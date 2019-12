Mihajlovic Bologna | proposta la cittadinanza onoraria per il tecnico

calcionews24

(Di martedì 3 dicembre 2019), nelle ultime ore in Comune è partita ladellaper ilserbo La battaglia di Sinisaha coinvolto pienamente la città, commosso le persone ed è stata anche motivo di aggregazione tra i cittadini come in occasione del pellegrinaggio a San Luca. E’ giunta ora anche lada parte della lista civica ‘Insieme’ di conferire laalrossoblù e da parte del sindaco Virginio Merola c’è stata l’approvazione, anche lui sostiene l’iniziativa e se ne discuterà, ancora non sono note le tempistiche, ma la discussione di taleavverrà. A spiegare le ragioni di questa richiesta è Gian Marco De Biase, capogruppo dei civici di Insieme: “Ci ha estremamente colpito la maniera in cui Sinisa ha voluto rendere pubblica la sua malattia, e come nei mesi l’abbia saputa gestire. Sinisa ...

