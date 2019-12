Migranti | il tribunale di Roma | respingimenti illegittimi

Migranti - i respingimenti sono illegali : la sentenza del tribunale di Roma : Una sentenza del tribunale civile di Roma ha stabilito che i respingimenti dei Migranti sono illegali: i giudici hanno accolto un ricorso che era stato presentato da Asgi e Amnesty international, che riguardava la vicenda di un gruppo di profughi soccorsi da una nave militare italiana nel 2009. Le persone salvate erano state riportate in Libia. Ora verranno risarcite per il danno subito.Continua a leggere

Migranti : Tribunale ministri Palermo al lavoro su indagine Salvini - coinvolto anche Piantedosi : Palermo, 30 nov. (Adnkronos) – Al lavoro da questa mattina i tre giudici, tutte donne, del Tribunale dei ministri di Palermo che dovranno decidere, entro i prossimi 90 giorni, se archiviare o trasmettere al Senato il procedimento a carico dell’ex ministro Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona e abuso di atti di ufficio. Gli atti sono arrivato al Tribunale dei ministri ieri mattina dalla Procura di Palermo che ha ...

Migranti : caso Open Arms - Procura Palermo ‘Tribunale ministri indaghi su Salvini’ : Palermo, 29 nov. (Adnkronos) – La Procura di Palermo chiede al Tribunale dei ministri di indagare sull’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per la vicenda Open Arms. La Procura ha notificato al leader della Lega, come si apprende, la richiesta inviata ieri sera al Tribunale dei ministri del capoluogo siciliano di procedere a indagini preliminari nei suoi confronti per la violazione ...

Migranti - perché il Tribunale dei ministri ha archiviato l’indagine su Salvini nel caso Alan Kurdi : L'indagine a carico dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul caso Alan Kurdi è stata archiviata in quanto "l’assenza di norme di portata precettiva chiara applicabili alla vicenda non consente di individuareprecisi obblighi di legge violati dagli indagati". Secondo il Tribunale dei ministri sarebbe lo Stato di primo contatto a dover assegnare un porto sicuro: in quel caso, quindi, la responsabilità era del Paese di cui la nave batteva ...

Migranti - il tribunale dei ministri scagiona Salvini : «È lo Stato che ha registrato la nave quello che va contattato» : «Lo Stato di primo contatto non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio». Così il tribunale dei ministri di Roma si è espresso...

"Per lo sbarco dei Migranti le Ong si rivolgano allo Stato di bandiera della nave" : il tribunale dei ministri scagiona Salvini : La nave dell’ong che salva i migranti, per ottenere lo sbarco deve rivolgersi allo Stato di bandiera. Resta saldo, però, il concetto di “porto sicuro”, anche se sul tema “la normativa non offre soluzioni idonee ai fini di un intervento efficace”. Lo scrive il tribunale dei ministri di Roma, che si è espresso in merito alle accuse di omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio mosse contro ...

Migranti - i giudici del tribunale dei ministri di Roma scagionano Matteo Salvini : “Le navi delle ong sbarchino nel loro Paese” : “Lo Stato di primo contatto non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio”. Così il tribunale dei ministri di Roma si è espresso sulle accuse di omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio mosse contro l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e del capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, per aver negato lo sbarco ai 65 Migranti che si trovavano a bordo della nave tedesca Alan Kurdi, della Ong Sea Eye, ...

Migranti - i giudici del tribunale dei ministri di Roma scagionano Matteo Salvini : “Le navi delle ong sbarchino a casa loro” : “Lo Stato di primo contatto non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio”. Così il tribunale dei ministri di Roma si è espresso sulle accuse di omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio mosse contro l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e del capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, per aver negato lo sbarco ai 65 Migranti che si trovavano a bordo della nave tedesca Alan Kurdi, della Ong Sea Eye, ...

Migranti : per indagine Salvini nuovo Tribunale ministri Palermo - sarà composto da tre donne : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – E’ composto da tre giudici donne il nuovo Tribunale dei ministri di Palermo che dovrà occuparsi dell’indagine a carico dell’ex ministro Matteo Salvini, indagato per sequestro di persone e omissione di atti d’ufficio per il caso della nave Open Arms. Una terna tutta al femminile, composta da Caterina Greco, Lucia Fontana e Maria Cirrincione. La ...

Migranti : per indagine Salvini nuovo Tribunale ministri Palermo - sarà composto da tre donne (2) : (Adnkronos) – Gli atti passarono così al Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, che successivamente li aveva inviati al Tribunale dei ministri di Catania. L’allora Presidente del Tribunale dei ministri Fabio Pilato aveva fatto sapere di avere “portato a compimento le proprie attività” e “di avere rimesso gli atti al Procuratore della Repubblica di Palermo” Francesco Lo Voi “per l’ulteriore ...