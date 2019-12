Meteo | irruzione polare | dicembre gelido

Previsioni Meteo - forte irruzione di aria fredda su gran parte d’Europa dal weekend : in arrivo condizioni invernali [MAPPE] : Previsioni Meteo – Il lungo periodo di caldo su gran parte d’Europa sta per terminare a causa di una forte inversione del modello che porterà un’ irruzione fredda sul continente. Un gran de ciclone (l’ex Sebastien) svolgerà un ruolo importante nelle condizioni Meteo di questa settimana in Europa, mentre si muove lentamente dall’Europa occidentale a quella settentrionale. L’ampio sistema di bassa pressione sull’Europa occidentale determinerà un ...

Previsioni Meteo - prima irruzione artica dell’autunno in Europa : Ottobre si chiude con freddo e neve [MAPPE] : Previsioni Meteo – Sembra proprio che stiamo per assistere alla prima vera irruzione artica di questo autunno. Anche se al momento è estremamente caldo con temperature quasi da record per questo periodo dell’anno, una massa d’aria molto più fredda si diffonderà sull’Europa centro-orientale in corrispondenza di un’inversione del modello a metà della prossima settimana. Entrambi i modelli ECMWF e GFS concordano su un cambiamento del modello molto ...