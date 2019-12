Meteo | in arrivo il gelo dalla Russia

Previsioni Meteo 3 dicembre - in arrivo vento forte e brusco calo termico : Le Previsioni meteo del 3 dicembre indicano l'arrivo di forti venti dall'est che porteranno una grande massa di aria fredda dai Balcani che farà calare repentinamente le temperature soprattutto al cento nord e sul'aria Adriatica. Avremo quindi le prime gelate in pianura ma in compenso il cielo sarà più limpido.Continua a leggere

Maltempo - in arrivo pioggia e grandinate su Napoli : nuova allerta Meteo : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica e un rischio di livello Giallo a partire dalle 20 di questa sera e fino alle 8 di domani mattina sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 2 (Alto Volturno e Matese). I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità ...

Meteo - freddo polare in arrivo sull'Italia : Luca Sablone L'inverno farà definitivamente il suo ingresso nel nostro Paese: torneranno le piogge e si vedranno le prime nevicate Le buone condizioni Meteo e le temperature miti che stanno caratterizzando gran parte dell'Italia - nello specifico il Centro - non devono assolutamente trarre in inganno: il bel tempo presto lascerà spazio a un'ondata fredda di origine polare, che da poche ore si sta verificando sull'Europa a causa degli ...

Meteo - freddo e neve in arrivo. Le zone più colpite : Il tempo sull’Italia continua a mantenersi ancora un po’ instabile, soprattutto sulle aree tirreniche centro-meridionali, poi nel corso del fine settimana è atteso un nuovo peggioramento. Dalla seconda parte di sabato “il vortice di bassa pressione collocato tra la Francia e la Spagna comincerà ad inviare masse d’aria più umida verso l’Italia – fanno sapere dal team de ‘IlMeteo.it’ -. Sabato si potranno godere parecchie ore di sole, minacciate ...

Previsioni Meteo - nel weekend torna il maltempo : in arrivo gelo e neve da Nord a Sud : Che tempo farà nel weekend? Dopo una breve tregua, il maltempo tornerà sull'Italia tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, con gelo e abbondanti nevicate anche a bassa quota. Le regioni più colpite da temporali e nubifragi saranno quelle settentrionali, con occhi puntati soprattutto sulla Liguria. Andrà meglio al Sud, dove il tempo sarà più stabile. gelo polare in arrivo la prossima settimana.Continua a leggere

Previsioni Meteo 28 novembre - nuova perturbazione in arrivo sull’Italia : pioggia da Nord a Sud : Che tempo farà domani, giovedì 28 novembre? Secondo le Previsioni meteo, ci sarà un leggero miglioramento al Nord, anche se continueranno piogge soprattutto su veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, dove il Po continua a fare paura. Temporali più forti al Centro Sud. Breve tregua dal maltempo da venerdì 29 novembre.Continua a leggere

Previsioni Meteo - forte irruzione di aria fredda su gran parte d’Europa dal weekend : in arrivo condizioni invernali [MAPPE] : Previsioni Meteo – Il lungo periodo di caldo su gran parte d’Europa sta per terminare a causa di una forte inversione del modello che porterà un’irruzione fredda sul continente. Un grande ciclone (l’ex Sebastien) svolgerà un ruolo importante nelle condizioni Meteo di questa settimana in Europa, mentre si muove lentamente dall’Europa occidentale a quella settentrionale. L’ampio sistema di bassa pressione sull’Europa occidentale determinerà un ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : nuovo peggioramento in arrivo - il bollettino fino al 30 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse ed insistenti sul Ponente ligure, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige, con neve a quote superiori ai 1400-1500 metri, localmente piu’ basse sulle Alpi occidentali. Dalla sera attenuazione dei fenomeni sul Friuli-Venezia ...

Meteo : in arrivo un'altra settimana di maltempo : Sembra non avere fine il tunnel del maltempo in cui si è infilata l'Italia dai primi giorni di novembre: le condizioni Meteo previste per la prossima settimana lasciano poco spazio all'ottimismo. Fino al prossimo week end, infatti, saranno maggiori le giornate con cielo coperto e piogge sparse rispetto a quelle soleggiate. In questo momento, sul nostro Paese piove contemporaneamente da nord a sud: tutte le regioni sono interessate dal maltempo. ...

Maltempo - previsioni Meteo severe per il sud! Nubifragi e forte scirocco in arrivo : La forte ondata di Maltempo che sta interessando il nord Italia ed in particolar modo Liguria e Piemonte, dove sono in atto piogge alluvionali e numerosi disagi (leggi qui le nostre news), si sta...

Allerta Meteo - violenta tempesta in arrivo nel Nord-Ovest Italia : domani sabato 23 Novembre scuole chiuse in diversi comuni [ELENCO AGGIORNATO] : Una nuova perturbazione atlantica è in arrivo nelle zone Nord Ovest d’Italia e interesserà in particolar modo la Liguria e la Toscana, ma forte maltempo è previsto anche in Piemonte. Per la Liguria è infatti stata emessa un’Allerta rossa per la giornata di domani, mentre per il Piemonte l’Allerta, inizialmente gialla, è stata aggiornata ad arancione. Pertanto sono diversi i comuni che stanno decidendo di mantenere le scuole ...

Maltempo - allerta Meteo su tutta Italia : in arrivo un weekend da incubo. A rischio Liguria e Veneto : Maltempo, allerta meteo su tutta Italia: in arrivo un weekend da incubo. Dopo una breve pausa il tempo torna protagonista in negativo per il nostro Paese. Le previsioni, infatti, non promettono nulla...

Allerta Meteo Milano : maltempo in arrivo - monitorati il Seveso e Lambro : Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc) a partire dalle 24 di oggi. La disposizione fa seguito all’avviso di criticità (Allerta gialla) diramato dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia che riguarda l’area del nodo idraulico di Milano. E’ prevista infatti un’intensificazione dei rovesci che stanno già interessando l’area a partire ...

