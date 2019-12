Meteo Bologna domani mercoledì 4 dicembre | cieli sereni

Allerta Meteo - forte maltempo al Nord e nelle Regioni tirreniche. Caldo eccezionale da Bologna in giù [MAPPE e DATI] : Nuova ondata di maltempo sull’Italia centro/settentrionale già col fiato sospeso per la piena del Po: forti temporali stanno colpendo la Liguria, dove molte località si apprestano a raggiungere l’ eccezionale dato di 1.000mm di pioggia mensile in un mese di Novembre di piogge da record. nelle ultime ore, intanto, in Liguria sono caduti 121mm di pioggia a Sant’Alberto di Bargagli, 119mm a Bragalla e Pezzonasca, 111mm a Cabanne di ...

Meteo - grandine grossa come arance su Bologna. Temporali in arrivo : Una grandine grossa come palle da tennis si è abbattuta su Ozzano dell'Emilia, in provincia di Bologna. Temporali in arrivo su tutto il resto dell'Italia nel weekend. Una grandine grossa come palle da tennis si è abbattuta su Ozzano dell'Emilia, in provincia di Bologna. Una super, copiosa grandinata, nella tarda serata di ieri ha letteralmente flagellato il piccolo comune del bolognese. Delle vere e proprie Meteoriti di ghiaccio, ...