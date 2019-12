Messiah | trailer e prime foto della nuova serie da gennaio su Netflix

dituttounpop

(Di martedì 3 dicembre 2019), ile letv creata da Michael Petroni. Dal 1°suAnno nuovo,. Dal 1°2020rilascerà unatv, dal titolo. Creata da Michael Petroni e diretta da James McTeigue (V per Vendetta) e Kate Woods (Rectify), laè descritta come un thriller geopolitico ricco di suspense che esplora il potere dei social media nell’era moderna., la trama L’agenteCIA Eva Geller (Michelle Monaghan) avvia un’indagine per scoprire l’identità dell’uomo (Mehdi Dehbi) che sta attirando l’attenzione dei media internazionali per le sue gesta sensazionali. Con un numero sempre più elevato di seguaci, convinti sia in grado di compiere miracoli, suscita un grande interesse nei media per la sua personalità carismatica. Geller dovrà svelare il mistero sull’identità di quest’uomo: è davvero una ...

