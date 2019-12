Messi? No | meglio Quagliarella | ecco l’ironica celebrazione della Sampdoria – FOTO

calcionews24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Lacelebra il trionfo dial Gran Galà del calcio.? No,Fabio –Ieri lanon ha vissuto una bella serata vista la sconfitta all’ultimo minuto contro il Cagliari. Delusione e rabbia mitigata in parte da due belle notizie, entrambe che riguardano Fabio. Il capitano blucerchiato ha ritrovato il gol su azione e ha fatto doppietta anche di premi al Gran Galà del Calcio, conquistando il titolo di miglior attaccante e quello per il gol più bellostagione passata. Laha voluto celebrarlo sui social con un famosissimo meme. About last night… This is our version of the story.#BalondOr2019 #GranGalàdelCalcio pic.twitter.com/tsW09LMI7L —English (@en) December 3, 2019 Leggi su Calcionews24.com

