“Mesmerizing Eyes” | il nuovo singolo di Mario Biondi

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Esce il 6 dicembre "Mesmerizing Eyes", ildi, primo estratto dal disco in uscita nella primavera 2020. Il brano è stato presentato per la prima volta live al Ronnie Scott's, storico jazz club di Londra, e registrato con l`High Five Quintet, prima band diche lo ha accompagnato dagli inizi di "This is what you are". Sabato 30 novembre è andato in scena l`ultimo degli otto concerti sold out dial Ronnie Scott`s, ultime date del suo tour internazionale, mentre l'artista annuncia i primi due appuntamenti italiani deltour 2020 - il 17 maggio a Roma (Auditorium parco della musica), il 30 maggio a Milano (Teatro degli Arcimboldi) - e nuove date all`estero. Al via le prevendite il 4 dicembre."Questi 8 show al Ronnie Scott`s sono stati il miglior modo per chiudere un capitolo e aprirne uno. Negli ultimi due anni ho avuto il piacere ...

