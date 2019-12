Mes | l’ago della bilancia è il Movimento 5 Stelle | parola di Luigi Di Maio

urbanpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Continua il dibattito sul fondo salva-Stati che ieri ha incendiato le Camere del Parlamento. Questa volta a pronunciarsi è il ministro degli Affari EsteriDi, che con un lungo post su Facebook ha dichiarato che ilsarà l’agosul Mes. Gianroberto Casaleggio diceva che "quando c'è un dubbio, non c'è nessun dubbio": e sul Mes i dubbi ci sono.Il Mes… Pubblicato daDisu Martedì 3 dicembre 2019 Mes: le parole didi“Decideremo noi come dovrà passare questa riforma del fondo salva-Stati“, ha scritto il capo politico delDisul suo profilo Facebook: “C’è una riforma in corso, prendiamoci del tempo per fare delle modifiche che non rendano questo fondo un pericolo”. Replicando le dichiarazioni di ieri del presidente del Consiglio ...

