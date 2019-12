Melania Trump | tutti i segreti della first lady | dagli abiti indossati per ribellione

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019) I pantaloni per ripicca al marito. La camicetta per solidarietà con le donne. La giacca come frecciatina contro Ivanka. Le scelte di stile dicontengono un preciso significato politico: o almeno così sostiene Kate Bennett, giornalista che si occupada anni e che ne svela inel suo libro, appena uscito negli Stati Uniti, “Free,: una biografia non autorizzata”. Nonostante abbia vissuto gli ultimi tre anni con gli occhi del mondo puntati addosso,è sempre rimasta discreta e misteriosa, gelosissimapropria privacy. Slovena, 49 anni, nel 1996 ha attraversato l’oceano per lavorare come monegli Stati Uniti. Nove anni dopo ha sposato Donald(da cui ha avuto un figlio, Barron) e l’anno seguente è diventata agli effetti cittadina americana. Algida e impeccabile, raramente si è lasciata andare a dichiarazioni e ...

