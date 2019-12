Mattarella | disabili giacimento di energie e risorse

Disabili - Istat : “Oltre 600mila persone con gravi limitazioni vivono isolate”. Mattarella : “Energie e risorse di cui il Paese si priva” : Oltre seicentomila persone con limitazioni gravi vivono in una situazione di grande isolamento, senza nessuna rete su cui poter contare in caso di bisogno. Di queste, ben duecentoquattro mila vivono completamente sole. E’ questa la fotografia del rapporto Istat “Conoscere il mondo della Disabili tà”, presentato in occasione della Giornata delle persone con Disabili tà nel corso di un incontro organizzato dal Cip e dall’Inail e ...

