Mario Kart Tour diventa il gioco per iPhone più scaricato del 2019

Il bundle Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe è disponibile da oggi : Il bundle Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe in edizione limitata contenente una console Nintendo Switch con maggiore durata della batteria è ora disponibile presso selezionati rivenditori di tutta Italia.Con le feste dietro l'angolo, questo bundle è il regalo ideale per gli amici e le famiglie che cercano la sfida sempre e ovunque. Composto da una console Nintendo Switch con maggiore durata della batteria, una coppia di controller Joy-Con ...

Nintendo annuncia il Bundle Switch + Mario Kart 8 Deluxe in edizione limitata : Accendi i motori e metti il piede ben saldo sull’acceleratore – il Bundle Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe in edizione limitata – contenente una console Nintendo Switch con maggiore durata della batteria* – è ora disponibile presso selezionati rivenditori di tutta Italia. Con le feste dietro l’angolo, questo Bundle è il regalo ideale per gli amici e le famiglie che cercano la sfida sempre e ...

Mario Kart Tour ha incassato oltre 31 milioni di dollari nel mese di ottobre. Download a quota 40 milioni : Mentre Call of Duty Mobile risulta in cima alle classifiche di App Store e Google Play dello scorso mese, Mario Kart Tour continua ad andare molto bene, registrando ottimi numeri.Sensor Tower ha confermato che il gioco mobile ha incassato ben 31.8 milioni di dollari, con Download Download a quota 40.3 milioni. Il tutto nel solo mese di ottobre. Sommando le entrate di ottobre e settembre il gioco ha raggiunto quota 69.2 milioni di dollari di ...

Mario Kart Tour : beta in arrivo a dicembre solo per chi è abbonato : Il multiplayer di Mario Kart Tour sta per arriva in beta. Il giocatori potranno infatti provare il multiplayer del gioco a partire da dicembre, ma solamente se abbonati al servizio Gold Pass, il quale ha un costo di 4,99 dollari al mese. Attualmente non sono stati comunicati ulteriori dettagli su questa modalità, per cui vale la pensa continuare a seguire la situazione.Mario Kart Tour è un successo in termini di download: oltre cento milioni è ...

Mario Kart Tour avrà presto una modalità multiplayer - siete pronti a sfidare i vostri amici? : Nintendo ha annunciato che presto Mario Kart Tour si arricchirà di una funzione che tanti utenti stanno aspettando con impazienza: la modalità multiplayer. L'articolo Mario Kart Tour avrà presto una modalità multiplayer, siete pronti a sfidare i vostri amici? proviene da TuttoAndroid.

Mario Kart Tour non conosce limiti e supera un altro record sul Play Store : Mario Kart Tour continua a crescere sempre di e raggiunge la vetta di 129 milioni di download sul Play Store e App Store L'articolo Mario Kart Tour non conosce limiti e supera un altro record sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Partenza a razzo per Mario Kart Tour con 123 - 9 milioni di download nel primo mese : Mario Kart Tour, l'ultimo gioco mobile di Nintendo, ha avuto il secondo mese di lancio più grande della storia in termini di download. Secondo i dati di Sensor Tower Store Intelligence, il gioco di corse ha accumulato circa 123,9 milioni di download unici sia su App Store sia su Google Play, generando $ 37,4 milioni di entrate dalla sua uscita.L'app di corse è il lancio di maggior successo per un gioco mobile di Nintendo per download finora. Ha ...

Gli sviluppatori di Yooka-Laylee vorrebbero creare un titolo in stile Mario Kart o Splatoon : Yooka-Laylee and the Impossible Lair è finalmente disponibile su Nintendo Switch e l'operazione nostalgia messa in piedi dai ragazzi di Playtonic Games può dirsi conclusa. Ma cosa ci sarà ora nel futuro dello studio? In una recente intervista il team di sviluppo ha dichiarato di voler esplorare nuovi orizzonti, ed ha elencato alcuni titoli Nintendo da cui potrebbe trarre spunto:"Penso che continueremo a lavorare su Yooka Laylee in futuro, sul ...

Mario Kart Tour aggiunge nuovi tracciati - personaggi e skin con l’aggiornamento di Tokyo : Mario Kart Tour ha ricevuto il suo primo aggiornamento quindicinale gratuito annunciato ieri su Twitter e porterà i giocatori a Tokyo dove potranno gareggiare fino al 22 ottobre. Ora sono disponibili tre nuovi tracciati già visti in edizioni precedenti del gioco: Kalimari Desert, Neo Bowser City e l'impegnativo Rainbow Road dell'edizione SNES, oltre a nuovi personaggi e skin. L'articolo Mario Kart Tour aggiunge nuovi tracciati, personaggi e ...

Mario Kart Tour : con il nuovo aggiornamento il Set Diddy Kong costa quasi 44 euro : Il nuovo aggiornamento di Mario Kart Tour, disponibile ora, ha aggiunto un nuovo percorso ambientato a Tokyo, oltre ai nuovi personaggi e parti di Kart da sbloccare. Per l'occasione sono stati aggiunti nuovi set che possono essere sbloccati pagando attraverso valuta reale: tra questi troviamo Rosalinda e Diddy Kong.La cosa che salta subito all'occhio però è il prezzo di questi due set: quello di Diddy Kong costa la bellezza di 43,99 euro, mentre ...