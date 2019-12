Mano pesante del giudice sportivo | la Casertana non ci sta | il comunicato

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutidelche ha punito oltremodo la. Sanzioni pecuniarie a parte, non è stato risparmiato praticamente nessuno. Così la società rossoblù ha appena emesso unche riportiamo testualmente: “Alla luce dei provvedimenti resi pubblici dalin data odierna, laFC sente il dovere di intervenire per tutelare la sua immagine e il suo operato, sempre caratterizzato da civiltà e lealtà. Scorrendo le decisioni delsi ha l’impressione che negli spogliatoi dello stadio ‘Pinto’ abbia avuto luogo chissà quale azione da parte dei dirigenti della nostra società. Negli anni laFC ha fatto parlare di sé per cordialità e lealtà, per tale motivo non ci rivediamo in atteggiamenti “minacciosi”. Detto ciò, questa società non nega di certo di aver manifestato il proprio dissenso al ...

