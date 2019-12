Maltempo Toscana | crolla porzione di muro alle Cascine di Tavola a Prato

Maltempo Toscana - la Regione : “Opere sul fiume Albegna efficaci - esondazione scongiurata” : “Le piogge eccezionali dello scorso 17 novembre hanno provocato un picco di piena del fiume Albegna addirittura maggiore rispetto a quella che causò le esondazioni del 2012, ma le opere di regimazione idraulica realizzate negli ultimi anni hanno ottenuto il risultato desiderato e si sono dimostrate determinanti nel fronteggiare l’evento e scongiurare una possibile esondazione“. Così la Regione Toscana rassicura i ...

Maltempo - dichiarata l’emergenza nazionale : 5 milioni per la Toscana : Il Consiglio dei ministri ha deciso, nella sua ultima seduta, di estendere gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai territori di molte delle regioni colpite dal Maltempo verificatosi nei mesi di ottobre e novembre. Fra queste, anche la Toscana, così come richiesto dal presidente della Regione Enrico Rossi all’indomani delle devastanti alluvioni che hanno provocato danni ingenti in numerosi territori della ...

Maltempo Toscana : 2 mln per i danni dalla tromba d’aria a Orbetello : Due milioni di euro per fare fronte ai danni subiti da famiglie, agricoltori e imprese del Comune di Orbetello (Grosseto), in conseguenza della “devastante tromba d’aria” che ha colpito quel territorio il 17 novembre scorso. E’ quanto prevede la proposta di legge illustrata dall’assessore regionale alla presidenza Vittorio Bugli, e approvata all’unanimita’ dal Consiglio della Toscana. Nel ...

Maltempo Toscana : avviato il ripristino a Serravalle Pistoiese : Continua la ripresa in seguito al violento Maltempo che ha interessato in Nord Italia, in particolare Toscana e Liguria. Sopralluogo questa mattina dell’assessore regionale della Toscana Federica Fratoni a Casalguidi, nel comune di Serravalle Pistoiese, all’indomani degli allagamenti dovuti al tombamento del rio Casale che ha esondato inducendo anche una rottura arginale. Insieme a Fratoni, l’amministrazione comunale e i ...

Maltempo Toscana : forte temporale a Firenze - sottopassi allagati : Nel primo pomeriggio a causa di un forte temporale che ha interessato la città di Firenze si è verificato l’allagamento di diversi sottopassi cittadini con ripercussioni sulla circolazione cittadina. Tra i sottopassi allagati quelli di piazza Paolo Uccello (riaperto ?alle 15?), via delle Cascine e via Palach (riaperto intorno ?alle 15.40?), via Mariti (riaperto poco prima delle 16), via Perfetti Ricasoli (riaperto alle 16.40) e via del ...

Maltempo Toscana : piogge intense su Firenze e nel Pistoiese : Le piogge intense in varie parti della Toscana hanno fatto registrare nelle ultime sei ore 70,2 mm alla stazione di Villore (Firenze) nel Mugello, mentre a San Baronto (Pistoia) sempre nelle ultime 6 ore sono stati registrati 56,2 mm. Nell’ultima ora invece, spiega una nota della Regione Toscana, le piogge più intense sono state registrate a Firenze (22.8 mm) e Scandicci (22,8 mm) mentre sono sostanzialmente cessate le piogge nel Pistoiese ...

Maltempo in Toscana : allagamenti a Pistoia e Prato per forti piogge - cresce il livello dei fiumi : Le precipitazioni delle ultime ore stanno causando allagamenti e un veloce aumento dei livelli di fiumi in diverse zone della Toscana, soprattutto nelle province di Pistoia e Prato. Sono state segnalate criticità estese su tutto il territorio interessato, con l'impegno di numerose squadre di Vigli del Fuoco e di volontari per far fronte agli allagamenti in corso.Continua a leggere

Maltempo Toscana : vasti allagamenti nell’empolese - bimbi evacuati da un asilo : allagamenti diffusi nell’Empolese Valdelsa e anche in Mugello, in provincia di Firenze, a causa del Maltempo. A Empoli, dove sono caduti 36 millimetri di pioggia in due ore, secondo i dati del Cfr Toscana, si registrano problemi nel quartiere di Avane e nella parte ovest della citta’, gia’ allagate lo scorso 17 novembre quando il sistema fognario non resse le piogge copiose e la piena dell’Arno. Situazione difficile anche ...

Maltempo Toscana - Prato : aperto il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile : E’ aperto dalle 13.30 il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile di Prato, con il coinvolgimento di Protezione Civile, volontariato, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e tutti gli uffici comunali coinvolti. Sin da questa mattina alle ore 9 è stato aperto il Cesi (Centro situazioni rafforzato), ma dato l’evolversi della situazione è stato deciso di aprire il Coc. A causa delle intense piogge delle scorse settimane e della ...

Maltempo Toscana : domani codice giallo per mareggiate : codice giallo per mareggiate sulla costa Toscana fino alle 24 di domani, sabato 30 novembre. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Protezione civile in seguito al perdurare delle correnti umide e instabili e soprattutto al vento. E’ previsto mare agitato con mareggiate sul litorale livornese e sull’Arcipelago a nord dell’Elba (incluso versante nord dell’Elba). Mare tra mosso e molto mosso altrove. L'articolo ...

Maltempo - allerta gialla in Toscana per temporali - vento e mareggiate : Si protrae l’allerta con codice giallo fino alle ore 24 di domani, giovedì 28 novembre, per temporali con rischio idrogeologico, vento e mareggiate su metà della Toscana. Permane la perturbazione sulla Toscana che anche per domani mantiene condizioni di instabilità. La Sala operativa unificata delle Protezione civile regionale confermando il codice giallo per la giornata di oggi, mercoledì 27 novembre, per pioggia e temporali, ha emesso ...

Maltempo Toscana : sopralluoghi sulla strada di Montenero a Livorno - chiusa per frana : Questa mattina i tecnici provinciali hanno effettuato un sopralluogo sulla Sp9, Circuito di Montenero, sulla via del Castellaccio, a Livorno nel tratto di strada interessato dal movimento franoso che da domenica sera viene tenuto sotto controllo, per verificare la situazione. Intanto per domani è previsto un ulteriore sopralluogo con i tecnici della Regione. Una situazione che al momento si presenta “abbastanza importante“, spiegano ...

Maltempo Toscana : sopralluogo di Rossi in Mugello e in Valdisieve : Obiettivo, intervenire in somma urgenza laddove l’acqua dei fiumi ha esondato per ridurre il rischio dei danni provocati dall’alluvione, come quelli che si sono appena verificati. E’ il senso della mattinata di sopralluoghi che il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi – accompagnato da tecnici regionali e del Genio civile, dal presidente dei Consorzi di bonifica, Marco Bottino, e da sindaci e amministratori di ...

Maltempo Toscana : “20 milioni la prima stima dei danni” : Sono 191, distribuiti in tutte e dieci le province (Città metropolitana compresa), i comuni toscani danneggiati dal Maltempo a novembre. Come annunciato dal presidente Rossi qualche giorno fa, la giunta regionale ha oggi approvato la delibera con l’elenco (i dettagli nella tabella). Trentadue comuni – le province sono quelle di Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa e la città metropolitana di Firenze – hanno subito danni ...