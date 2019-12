Maltempo Roma | allerta per il Tevere | chiusi gli accessi alle banchine

Maltempo Roma : ancora chiusa stazione Repubblica della Metro A : Dopo le intense precipitazioni che ieri sera hanno colpito la capitale, si registrano ancora oggi le ripercussioni sul trasporto pubblico a Roma. La stazione Repubblica della Metro A, allagata e chiusa dalla serata di ieri, questa mattina non ha riaperto al servizio. In avvio del servizio forti disagi anche sulla rete tramviaria e per le ferrovie cittadine, con le linee 2 e 19 interrotte per alcune ore e la Roma-Lido interessata da ...

Maltempo - allagamenti a Roma : decine di interventi dei Vigili del Fuoco : allagamenti e problemi di viabilità a causa delle forti piogge che hanno colpito la Capitale. Sono centinaia gli interventi degli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Tra le zone più colpite via Tiburtina e San Lorenzo. Problemi anche in viale dell’università, in viale Regina Elena e al Verano. Diversi interventi della polizia locale anche per la viabilità e per il ripristino della sicurezza stradale. Sulla via Portuense è stato ...

Maltempo Roma : chiuse le stazioni metro A Manzoni e Repubblica : A causa del nubifragio che si è abbattuto su Roma sono state chiuse le stazioni della linea A della metropolitana ‘Repubblica’ e Manzoni’. I treni transitano ma senza effettuare la fermata. L'articolo Maltempo Roma: chiuse le stazioni metro A Manzoni e Repubblica sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Emilia Romagna - rischio tracimazione del torrente Idice : evacuate alcune case : Situazione di allerta in Emilia Romagna dove l’abbondante pioggia delle ultime ore ha fatto alzare il livello delle acque del torrente Idice, a Budrio, in provincia di Bologna. In questi minuti, il Comune, come disposto dal sindaco Maurizio Mazzanti, sta facendo evacuare, in via precauzionale, le vie Viazza, dei Bachieri, San Leo e Roversella. “Il torrente – ha spiegato il primo cittadino raggiunto al telefono – è a ...

Maltempo Lazio - l’allerta : “Nell’area metropolitana romana 300 mila persone esposte al rischio alluvioni ed esondazioni” : Cosa accadrebbe nell’area metropolitana di Roma in caso di piena del fiume Tevere, dell’Aniene e degli altri affluenti? E cosa si sta facendo e cosa ancora si deve fare per evitare che si ripetano drammatiche esondazioni come quelle che ci sono state non moltissimi decenni fa? Se ne è parlato oggi al convegno organizzato al Campidoglio dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale e dal Comune di Roma. L’occasione è stata la ...

Maltempo - allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna : Prosegue anche oggi, lunedì 2 dicembre, l'allerta Maltempo su molte zone d’Italia: arancione in Emilia Romagna e Veneto, gialla in Abruzzo, Marche, Molise, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria. Resta chiusa l'A6 Torino-Savona: i sensori della frana hanno fatto scattare gli allarmi. Ieri giornata tragica sulle montagne: morto uno sciatore sulle Alpi svizzere e due escursionisti in Abruzzo, dove è stato anche trovato il corpo di ...

Maltempo : allerta arancione in Emilia Romagna e Veneto : allerta arancione in Emilia-Romagna e Veneto e allerta gialla su nove regioni al Centro-Nord: ancora instabilita’ sul nostro Paese per il passaggio di una perturbazione di origine atlantica attiva oggi sulle regioni nord-occidentali che, nel corso della prossima notte, si spostera’ verso levante estendendo i fenomeni alle regioni centrali peninsulari, con piogge e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo - tornano le piogge al Nord : allerta rossa in Emilia Romagna - Lombardia e Veneto : piogge e temporali sul Nord Italia. Fiumi sotto osservazione, con particolare attenzione ai livelli del Po. allerta arancione in Liguria

Il Maltempo non dà tregua - allerta rossa in Emilia-Romagna : Ancora sotto la pioggia molte regioni italiane. allerta rossa in Emilia Romagna. A Pavia è esondato stamattina il Ticino. Dopo il crollo di un viadotto sull'A6 a Savona i vigili del fuoco hanno proseguito anche al buio coi cani le ricerche di eventuali veicoli coinvolti ma non dovrebbe esserci vittime. Non ha fatto feriti nemmeno una voragine di 10 metri che si è aperta sull'A21 tra Asti e Villanova: questa mattina l'autostrada è stata riaperta. ...

Maltempo Emilia-Romagna : inviata la richiesta di stato di emergenza nazionale : Firmata e inviata, in mattinata, dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza nazionale – a causa dei danni arrecati dal Maltempo che si e’ abbattuto sull’Emilia-Romagna in questi giorni – al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. A seguito degli effetti delle precipitazioni atmosferiche ...

In Emilia Romagna è allerta rossa per il Maltempo : Il maltempo non dà tregua e oggi è allerta rossa in Emilia Romagna. Tra lunedì e la prima mattinata di martedì 26 novembre è previsto il colmo, nel tratto piacentino, del Po che già raggiunto la piena tra tra Pavia e Cremona. A Piacenza il Grande fiume dovrebbe raggiungere valori superiori alla soglia 3 di criticità elevata, da colore rosso. Il persistere di temporali e allagamenti porterà instabilità in gran ...

Maltempo - Fs : modifiche alla circolazione sulla linea Roma-Nettuno : modifiche e rallentamenti alla circolazione ferroviaria fra Campo di Carne e Nettuno, linea Roma – Nettuno (FL8), a causa del Maltempo. Le abbondanti piogge che stanno imperversando nel Lazio hanno causato un movimento franoso che interessa anche uno dei due binari nei pressi di Marechiaro. Sul posto i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Possibili pertanto rallentamenti nella circolazione, variazioni o limitazioni dell’offerta di ...

Maltempo - in Piemonte una donna dispersa. A Torino il Po è in piena. Forti mareggiate sul litorale romano : E' ancora allarme Maltempo e incubo alluvione in Piemonte. A Sezzadio nell'Alessandrino, finito sott'acqua, c'è una donna dispersa, travolta dalla piena del fiume Bormida...

Maltempo nel Lazio : allagamenti e disagi nella provincia di Roma : Pioggia e vento hanno interessato anche la capitale dalla serata di ieri e nella notte. Pur non registrandosi gravi criticità si segnalano diversi disagi. La pioggia ha creato allagamenti in...