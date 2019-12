Maltempo Liguria | il sindaco di Genova | “Sulle risorse torneremo alla carica”

meteoweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019) “Ci daremo da fare per far cambiare idea al governo, come abbiamo sempre fatto. Quando le cose non vanno bene, dobbiamo tirarci su le maniche, lavorare assieme e arrivare al risultato. E lo faremo. Certamente mi aspettavo di piu’, probabilmente non ci hanno capito bene. Vorra’ dire checarica”. Così ildi, Marco Bucci, parlando dei primi stanziamenti del governo per il ripristino dei danni causati dalle ultime ondate dinel capoluogo ligure. L'articolo, ildi: “Sullecarica” Meteo Web.

GiovanniToti : #MALTEMPO: DAL #GOVERNO POCHI SPICCIOLI PER LA #LIGURIA. FACCIAMO TUTTI SENTIRE LA NOSTRA VOCE: NON CI ARRENDIAMO C… - GiovanniToti : Invece di attivarsi per avere risorse e riconoscere che ricevere dal #Governo per le somme urgenze meno della metà… - petergomezblog : Liguria, crolla una corsia di un viadotto su autostrada A6 nel savonese in direzione Torino. -