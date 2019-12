Maltempo | la Basilicata ottiene lo stato di emergenza

Maltempo Basilicata : monitorati i fiumi Basento e Bradano : A seguito delle intense precipitazioni delle scorse ore, in Basilicata i fiumi sono sotto osservazione. Le precipitazioni stanno apportando maggiori masse d’acqua ai fiumi lucani, ma al momento la situazione risulta sotto controllo. Viene monitorato dal sistema di Protezione civile soprattutto il fiume Basento in provincia di Matera, in territorio di Pisticci, località Torre Accio, e il fiume Bradano in località Serramarina, frazione di ...

Maltempo - Bardi : “Chiesto lo stato d’emergenza per la Basilicata” : Il presidente della Regione Vito Bardi ha sentito telefonicamente il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla situazione di grave emergenza che si è verificata a seguito del Maltempo che ha devastato nei giorni scorsi Metapontino e Materano. Bardi ha evidenziato che interi comparti produttivi sono stati messi in ginocchio. La Regione nei prossimi giorni quantificherà i danni subiti dagli operatori nei vari settori. Il ministro, a nome del ...

Maltempo - la Lega chiede aiuti per il Sud : “Fondi europei di solidarietà anche per Puglia e Basilicata” : «Il Governo italiano si attivi immediatamente per ottenere tutte le risorse possibili per rimediare ai danni cagionati dalla straordinaria ondata di Maltempo anche in Puglia e Basilicata, in particolare sulle fasce costiere». Così in una nota l’eurodeputato leghista Andrea Caroppo, della circoscrizione Sud. «La catastrofe abbattutasi in questi giorni sull’Italia ha causato in numerosi comuni della Puglia e della Basilicata danni pari a quelli ...

Maltempo Basilicata - Lamorgese : “In contatto col prefetto di Matera - vicina alle popolazioni colpite” : Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, è in contatto con i vertici del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e con il prefetto di Matera per un continuo aggiornamento in merito alla situazione delle zone coinvolte dalla violenta ondata di Maltempo che ha investito soprattutto il capoluogo di provincia e la costa ionica della Basilicata. Lo riferisce una nota del ministero dell’Interno. ...

Maltempo - tromba d'aria in Basilicata.VIDEO : In Basilicata l'area più colpita dal Maltempo è il materano, ed in particolare la fascia jonica lucana, dove in nottata una tromba d'aria si è abbattuta tra Scanzano Jonico e Policoro, provocando la caduta di alberi e pali della luce e causando danni alle coperture di abitazioni e aziende.

Maltempo - acqua alta a Venezia : la marea entra anche a San Marco. Allerta rossa in Basilicata - Calabria e Sicilia : Maltempo e scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta...

Maltempo - acqua alta a Venezia. Allerta rossa in Basilicata - Calabria e Sicilia. Scuole chiuse in tante città : Maltempo e Scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta...

Maltempo Basilicata : in Metaponto ingenti danni alle aziende agricole : Le piogge torrenziali accompagnate da venti fortissimi con raffiche fino a 100 km/h sulla fascia jonica stanno generando enormi danni a strutture sia civili che agricole: lo fa sapere Coldiretti Basilicata. “Le serre per le colture di pregio del metapontino in queste ore sono messe a durissima prova, – spiega il presidente provinciale, Gianfranco Romano – in particolar modo nelle zone a ridosso della strada statale 106 jonica ...

Maltempo : allerta rossa su Calabria - Basilicata e Sicilia : Il Maltempo sferza ancora l’Italia. È allerta rossa su Calabria, Basilicata e Sicilia, mentre in Puglia è arancione e in altre dieci Regioni è gialla. Scuole chiuse da Nord a Sud: lo stop delle lezioni riguarda Venezia, ma anche Taranto, Lecce, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e alcuni Comuni Siciliani tra cui Catania (PREVISIONI METEO). Le allerte meteo sulla Penisola A portare piogge e forti venti, soprattutto al Sud, è la ...

In Sicilia - Calabria e Basilicata è stata dichiarata l’allerta arancione a causa del Maltempo : La Protezione Civile ha dichiarato per lunedì un’allerta di livello arancione per rischio idraulico, idrogeologico e rischio temporali in Sicilia, Calabria e Basilicata (il livello arancione è a metà tra il verde, più lieve, e il rosso, più grave). L’allerta è

Maltempo - oggi allerta arancione in Sicilia - Calabria e Basilicata. Attesi nubifragi e rischio alluvioni : Una perturbazione proveniente dall'Africa colpisce il Sud con temporali, raffiche di vento e mareggiate. Scuole chiuse ad Agrigento, Crotone e Catanzaro, prima neve sulla Sila