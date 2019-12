Maltempo Campania | la Regione dichiara lo stato di emergenza | stanziati oltre 2 3 milioni

Maltempo in Campania - dichiarato lo stato di emergenza : stanziati oltre 2 milioni di euro : Tempo di lettura: 1 minutoIl Consiglio dei Ministri, su istanza della Regione, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio della Campania interessato dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei mesi di ottobre e novembre 2019. stanziati per la Campania 2.357.094,62 euro. “Come comunicato nei giorni scorsi, la Regione ha richiesto lo stato di emergenza per aiutare le amministrazioni ...

Maltempo - il Consiglio dei Ministri estende alla Campania lo stato d'emergenza : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio...

Maltempo Campania : task force sul dissesto idrogeologico : Si è svolta oggi pomeriggio a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, una riunione operativa sul dissesto idrogeologico, anche in relazione alle condizioni meteo delle ultime settimane. Alla riunione, convocata e presieduta dal governatore Vincenzo De Luca, con il vicepresidente Fulvio Bonavitacola hanno partecipato i sindaci, i responsabili della Protezione Civile, i vertici delle società regionali Sma, Cas, dell’Ente Idrico ...

Maltempo : disagi e allagamenti anche in Campania : Bisogna ringraziare social e WhatsApp. Chiedevano aiuto e monitoravano cosi’ la situazione del fiume Sarno che nella zona di Castellammare di Stabia, in via Ripuaria, e’ esondato gia’ dalla scorsa notte. Fango, detriti e acqua hanno invaso scantinati, garage e i giardini delle tante villette della zona. Adesso il livello e’ calato in serata ma e’ stata una giornata difficile. Dieci famiglie sono state evacuate e ...

Maltempo in Campania - straripa il fiume Sarno : sos a Castellammare : A causa delle insistenti piogge, il fiume Sarno è straripato in via Ripuaria, a qualche centinaio di metri dalla foce. Dall'alba, per le famiglie che abitano nella zona, alla periferia di...

Maltempo Campania : esondato il fiume Sarno nel Napoletano : A causa delle piogge torrenziali delle scorse ore, il fiume Sarno è esondato in via Ripuaria, a qualche centinaio di metri dalla foce. Situazione critica alla periferia di Castellammare di Stabia (Napoli). Alle 08:30 di questa mattina è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco che ha portato in salvo una famiglia di 4 persone. L'articolo Maltempo Campania: esondato il fiume Sarno nel Napoletano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Campania - allerta meteo prolungata fino alle 14 di lunedì : È in vigore sulla Campania fino alla mezzanotte una allerta meteo per piogge e temporali di colore arancione sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola...

Maltempo Campania : “La Regione intervenga per mettere in sicurezza la scuola “Andrea Doria”” : “Rivolgo un Appello al Presidente della Campania Vincenzo De Luca affinche’ la Regione intervenga sulla situazione incresciosa ed ormai insostenibile che interessa il 63 circolo didattico “Andrea Doria” di Fuorigrotta. Sono ormai settimane che, a causa del Maltempo che ha compromesso le gia’ precarie condizioni in cui versa l’istituto, viene negato il diritto allo studio dei nostri bambini, impossibilitati ...

Maltempo Campania - grandine e nevischio : disagi nella zona degli ospedali di Napoli : disagi nella zona collinare di Napoli per il Maltempo che ha colpito la citta’ nel pomeriggio. Problemi, in particolare, nelle strade di accesso ai vari ospedali della zona. Secondo alcune segnalazioni, al Cardarelli la corsia di accesso si e’ allagata con le ambulanze che hanno avuto difficolta’ a raggiungere l’accesso del Pronto Soccorso. Al Policlinico la grandine mista a nevischio che si e’ abbattuta sulla zona ...

Previsioni meteo 19 novembre - forte Maltempo : piogge a Centro-nord e Campania - temporali in Sicilia : La perturbazione nr.7 del mese toccherà molte regioni con rischio di piogge intense e forti temporali, secondo le Previsioni di martedì 9 novembre. Nuove nevicate sulle Alpi e forte pericolo valanghe. Allerta rossa su parte dell'Emilia-Romagna e arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto.Continua a leggere

Maltempo Campania : dopo la mareggiata quintali di plastica sull’arenile di Napoli : A causa delle intense mareggiate dei giorni scorsi, quintali di plastica e di rifiuti vari sono stati trasportati sull’arenile del lungomare Caracciolo a Napoli: sul posto, per la rimozione, gli operatori del Comune. Il fenomeno, abbastanza comune, è stato aggravato dalla durata della avverse condizioni meteo che da giorni assediano il capoluogo campano. L’intera spiaggia antistante la Rotonda Diaz è stata invasa da oggetti come ...

Maltempo Campania : al via la conta dei danni per esondazioni - allagamenti e alberi caduti : Dopo giorni di Maltempo è iniziata la conta dei danni in Campania: situazione critica nel Casertano, dove l’esondazione di corsi d’acqua ha seriamente compromesso l’operatività di aziende agricole e zootecniche. Oggi a Caserta il sindaco, Carlo Marino, ha disposto la chiusura delle scuole per verifiche alle strutture, e la medesima decisione è stata presa dai primi cittadini di Aversa, Lusciano e Santa Maria Capua ...

Maltempo in Campania : scuole chiuse nel Casertano - fulmine a Battipaglia due feriti : L’ondata di Maltempo si sta abbattendo anche in Campania. Le autorità della provincia di Caserta hanno disposto la chiusura delle