Maltempo | Anci Liguria sui fondi per i danni | “Inaccettabili e insostenibili per il

Forte Maltempo in Francia : sei le vittime per le alluvioni nel Sud-Est : Si aggrava il bilancio del violento maltempo che ha colpito la Francia. Il corpo di una donna scomparsa da lunedì mattina è stato ritrovato in un corso d’acqua nel dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza, a tre chilometri dalla sua auto, portando a sei morti il bilancio del weekend di maltempo nel Sud-Est della Francia. La vittima è stata trovata a Saint-Maime Dauphin, vicino a Manosque. “Era stata trascinata via dal fiume ...

Maltempo - allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna : Prosegue anche oggi, lunedì 2 dicembre, l'allerta Maltempo su molte zone d’Italia: arancione in Emilia Romagna e Veneto, gialla in Abruzzo, Marche, Molise, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria. Resta chiusa l'A6 Torino-Savona: i sensori della frana hanno fatto scattare gli allarmi. Ieri giornata tragica sulle montagne: morto uno sciatore sulle Alpi svizzere e due escursionisti in Abruzzo, dove è stato anche trovato il corpo di ...

Maltempo Francia - è allerta rossa : evacuate diverse aree di Fréjus a causa delle piogge devastanti : A Fréjus, l’area di La Palud, la suddivisione dei Floralies, i Passi du Colombier, du Verger des Arènes, du Verger Sainte-Croix, du quartier Montourey sono stati evacuati nel tardo pomeriggio a causa delle forti piogge. “La ZI La Palud è chiusa. I servizi della città sono mobilitati per evacuare i residenti della suddivisione di Floralies. La polizia municipale è sul posto. La sala Jean Vilain a Villeneuve è aperta per accogliere i ...

Maltempo in Francia - pesante alluvione in atto a Cannes : “gravi inondazioni - non uscite di casa” [LIVE] : Un violento temporale sta provocando una vera e propria alluvione oggi pomeriggio a Cannes. Le autorità hanno diramato l’allerta massima (allarme rosso), invitando i cittadini a non uscire di casa. Sono state chiuse numerose strade. L’area più colpita è quella di Mandelieu-la-Napoule e La Bocca, dove c’è l’Aeroporto di Cannes. In Costa Azzurra la situazione è critica. Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per ...

Maltempo : allerta arancione in Emilia Romagna e Veneto : allerta arancione in Emilia-Romagna e Veneto e allerta gialla su nove regioni al Centro-Nord: ancora instabilita’ sul nostro Paese per il passaggio di una perturbazione di origine atlantica attiva oggi sulle regioni nord-occidentali che, nel corso della prossima notte, si spostera’ verso levante estendendo i fenomeni alle regioni centrali peninsulari, con piogge e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta Meteo - Maltempo su Nord Italia e Francia meridionale nel weekend : tornano forti piogge e rischio alluvioni e frane : A meno di una settimana dalle piogge torrenziali per l’ennesima Tempesta Mediterranea di novembre 2019, il più piovoso nella storia dell’Italia, una nuova tempesta minaccerà l’area tra la Francia meridionale e il Nord Italia. Le alluvioni della scorsa settimana hanno provocato 9 vittime in tutta l’area interessata e gravi danni a strade e comunità. Nel corso di questo weekend, invece, località da Marsiglia a Nizza, Genova e Milano vivranno altre ...

Maltempo - allerta arancione Genova : nubifragio e strade allagate : Anche la Liguria è stata colpita dal Maltempo che oggi sta interessando diverse regioni del Nord. A Genova un nubifragio da stamattina sta provocando diversi disagi alla città. È stata lanciata l’allerta arancione (ovvero il grado di medio pericolo) mentre i cittadini sono alle prese con le interruzioni di diversi tratti stradali e diversi allagamenti. (LE PREVISIONI) Diverse strade chiuse al traffico I soccorsi dei vigili del fuoco e ...

Maltempo LIGURIA - ALLERTA METEO ARANCIONE/ Allagamenti sull'A7 e nell'imperiese : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO ARANCIONE. Altra giornata di pioggia in numerose zone della regione, con Allagamenti in particolare nell'imperiese

Maltempo Liguria - allerta meteo arancione/ Rischio frane - scuole chiuse a Savona : Maltempo Liguria, allerta arancione su centro e Levante. Piogge abbondanti e forti raffiche di vento, resta il Rischio frane: le ultime notizie.

In Veneto ancora allerta arancione nonostante la tregua del Maltempo : preoccupano i fiumi ingrossati : Il bel tempo di oggi e domani sul Veneto sta aiutando il deflusso dell’onda di piena sui corsi d’acqua. I livelli della rete idrografica principale sono generalmente in calo, anche se permangono situazioni di crescita nei tratti distali dei fiumi Gorzone, Adige e Livenza, in quest’ultimo a causa delle operazioni di rilascio controllato dagli invasi di Ravedis e Ponte Racli. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione ...

Maltempo in Calabria - nuova Allerta Meteo per Lunedì 25 Novembre : allarme ARANCIONE su tutta la Regione : Il Maltempo sta colpendo in queste ore la Calabria con piogge torrenziali che provocano disagi per gli allagamenti. Nel pomeriggio/sera il Maltempo si intensificherà nelle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, ma anche domani, Lunedì 25 Novembre, avremo forti piogge e temporali su tutta la Regione. Il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal, come ente ufficiale di protezione civile, ha appena inviato il nuovo aggiornamento del ...

Maltempo Francia - alluvioni in Costa Azzurra : 2 morti e un disperso : Trovati i corpi delle 2 persone disperse nel dipartimento francese del Varo, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra colpita dal forte Maltempo: lo ha confermato la Prefettura precisando che un corpo è stato ritrovato a Muy, vicino alla zona dove un’imbarcazione di soccorso si è capovolta sabato notte con tre vigili del fuoco e tre civili a bordo. Uno dei civili risultava disperso. Il secondo corpo è stato ritrovato nel comune di ...

