Maltempo Abruzzo | subito due milioni dal Consiglio dei Ministri per le mareggiate del

Maltempo - allerta meteo ‘arancione’ in Abruzzo : serio pericolo di esondazioni : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione delle previsioni meteorologiche che stanno interessando in queste ore la Penisola, ha emesso un avviso di criticità per i giorni 16 e 17 novembre con previsione di allerta arancione per rischio idraulico diffuso per le zone interne della regione. Nello specifico, dalle prime ore di domani, sabato 16 novembre, al primo pomeriggio di domenica, 17 novembre, ...

Maltempo - coste allagate : danni in varie spiagge dalla Romagna all'Abruzzo : Si contano i danni sulle coste adriatiche di Romagna, Marche e Abruzzo: il Maltempo delle ultime ore ha allagato le coste di queste tre regioni che vivono anche di turismo. Sono spariti in una notte metri e metri di spiaggia. Diversi stabilimenti sono nuovamente in ginocchio, anche se chiusi, dopo una stagione ricca di momenti critici e di grandi problematiche. E' da sottolineare inoltre come gran parte d'Italia sia in ginocchio: da Venezia ...

Maltempo Abruzzo : eccezionale grandinata a Pescara - negato riconoscimento dello stato di emergenza : Il Dipartimento di Protezione Civile ha notificato alla Regione Abruzzo il diniego al riconoscimento dello stato di emergenza, e quindi di contributi statali, per i danni provocati dalla eccezionale grandinata del 10 luglio scorso. Secondo la Protezione Civile, nonostante i plurimi sopralluoghi effettuati nei comuni maggiormente colpiti, i danni riscontrati possono e devono essere affrontati con le ordinarie risorse degli Enti locali ...

Maltempo : salta stato emergenza in Abruzzo - piove in case popolari Pescara/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Di fronte a lei vive Jolanda, vedova a sua volta. Ha sposato il quarto dei suoi figli a settembre scorso, qualche giorno prima del matrimonio ha chiamato gli operai a tinteggiare le pareti danneggiate dall'acqua. Ma il giorno prima del matrimonio, a Pescara è piovuto di nuovo, la donna

Maltempo : salta stato emergenza in Abruzzo - piove in case popolari Pescara/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Ma la città annaspa. E per chi abita negli ultimi piani delle case popolari danneggiate a luglio scorso, la pioggia è vissuta come un vero e proprio incubo. Come racconta Assunta Del Rosso, 62 anni, vedova e con due figlie che vivono altrove. "A luglio mi sono ritrovata con l'acqua alt