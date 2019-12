Malta | l’Europa scende in campo per chidere il rispetto dello Stato di diritto

ilsole24ore

(Di martedì 3 dicembre 2019) Una delegazione del Parlamento europeo sull’isola per incontrare le autorità politiche e giudiziarie e la famiglia della giornalista uccisa per le sue indagini sulla corruzione

