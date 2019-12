Maledetti Amici Miei | la dedica di Giovanni Veronesi a Francesco Nuti

Maledetti Amici Miei : ospiti e anticipazioni di stasera in tv su Rai 2 : Maledetti Amici Miei: ospiti e anticipazioni di stasera in tv su Rai 2 La prima serata del lunedì si aprirà all’insegna del buonumore e dell’allegria con Maledetti Amici Miei. Il programma d’intrattenimento in onda oggi 2 dicembre 2019 alle 21.20 su Rai 2, approda ad un nuovo appuntamento con tante sorprese e ospiti speciali. In un’atmosfera spensierata e distesa, anche questa settimana gli artisti veterani del ...

Giovanni Veronesi a Blogo : "Maledetti Amici miei spostato per difendere lo show. Freccero ha svolto un lavoro fantastico" : Nessuna recriminazione. Anzi, la convinzione che la Rai abbia agito (e stia agendo) per il bene dello show. Le ultime due puntate di Maledetti amici miei non riescono ancora a vedere la luce, ma Giovanni Veronesi continua a difendere le scelte di rete: “Ci hanno spostato al lunedì nella convinzione che sia una serata migliore del giovedì, l’obiettivo è quello di tutelare il programma”, confida il regista a TvBlog.L’ultima apparizione di ...

Maledetti Amici Miei salta una settimana e si sposta al lunedì : Maledetti Amici Miei Trasferimento in vista per i Maledetti Amici Miei. Il programma di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi da stasera non andrà più in onda nella serata giovedì ma si sposterà al lunedì. Non solo: lo show di Rai2 salterà una settimana tornando in onda il 18 novembre, quando Stasera Tutto è Possibile sarà terminato. La motivazione è intuibile: alla già ricca offerta del prime time del giovedì (dalla ...

"Alessandro Haber è morto" - l'annuncio sconcertante di Raidue prima di "Maledetti Amici miei" : "È morto Alessandro Haber". Il tweet partito dall'account ufficiale di Rai2 ha seminato il panico. In realtà si trattava di uno scherza durante la trasmissione Maledetti amici Miei, che vede la presenza, oltre che di Haber, anche di Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi. Ma il post è risu

